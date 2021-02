“Stop lockdown!” 200mila firme per la petizione online dell’Udc svizzero

Ha raggiunto in pochissimo tempo le 200mila firme la petizione online dell’Udc svizzero “Stop lockdown!”. L’iniziativa chiede alle autorità elvetiche di porre fine ai divieti e alle limitazioni adottate fino a questo momento per arginare la pandemia. Riapertura dei ristoranti, misure di protezione per i soggetti a rischio, ripartenza delle attività sportive sono alcune delle richieste contenute nella petizione.

Si tratta di una raccolta firme online, non un’istanza amministrativa, ma l’adesione è stata molto elevata: la petizione è stata lanciata lo scorso 16 gennaio dalla piattaforma Schwiiz Brandaktuell.