Sul bilancio di Busto Arsizio pende una causa da 18 milioni di euro, il Pd chiede chiarimenti

Su Palazzo Gilardoni pende una causa che potrebbe costare più di 18 milioni alle casse del Comune. Il Comune di Busto Arsizio, infatti, è impegnato in una controversia legale pendente avanti alla High Court of Justice di Londra contro la Deutsche Banck sull’annosa vicenda dei derivati contratti nel lontano 2007. Nei giorni scorsi è stata pubblicata sull’albo pretorio una determina dirigenziale che stanzia 120 mila euro per le spese legali fino ad ora sostenute dai legali che rappresentano l’amministrazione comunale.

A fronte di questa cifra il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione che mette in luce una situazione che, in caso di esito negativo della causa, costringerebbe il Comune ad una variazione di bilancio a copertura delle somme dovute per spese legali di controparte che ammonterebbero a circa 1.250.000 euro. In caso di esito sfavorevole della controversia, si sommerebbero alle spese dei legali scelti dal comune ed ai 17 milioni di euro di capitale conteso.

Il Pd chiede di vederci chiaro, nonostante il riserbo richiesto dal sindaco Antonelli, per capire quale sia la reale situazione. I consiglieri Mariani, Verga e Berutti chiedono in quale fase sia il giudizio davanti alla corte londinese e quando siano previste le prossime udienze, se già calendarizzate. Il Pd chiede anche se il comune di Busto Arsizio abbia intenzione di valutare una proposta transattiva a definizione della controversia pendente, a quanto ammontano le spese legali dello studio a cui si è affidato il Comune di Busto Arsizio e quante di esse sono già state versate.

I dem chiedono, infine, se l’amministrazione abbia intenzione di prevedere una prossima variazione di bilancio a copertura delle sole spese legali di controparte ovvero a copertura anche di ulteriori possibili somme molto più ingenti che il Comune potrebbe essere chiamato a versare, e in che modo questa variazione di bilancio andrebbe ad incidere su voci di spesa già inserite nel bilancio preventivo.

Il sindaco Antonelli e l’assessore al Bilancio Paola Magugliani hanno riferito nei giorni scorsi in commissione dicendosi fiduciosi per una conclusione positiva del contenzioso. L’obiettivo è quello di disinnescare la richiesta di Deutsche Bank che ha richiesto la restituzione dei 17 milioni di euro da parte del Comune.

Cosa sono i derivati? Ci aiuta il sito Valori.it con la rubrica “What the Finance”. Sono dei prodotti finanziari che derivano da un altro prodotto, chiamato “sottostante”. Tale sottostante non è sempre identico. Si può trattare di una moneta, come ad esempio lo yen giapponese. Può essere una materia prima, come ad esempio un metallo o un prodotto alimentare. Può essere un titolo azionario o obbligazionario. Ma il sottostante potrebbe essere anche un credito. Concretamente, significa che il valore del prodotto derivato – magari acquistato da un risparmiatore poco avveduto – è dipendente dall’andamento del sottostante.