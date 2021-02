Tapis Roulant: quando allenarsi diventa un piacere. Ecco i benefici dell’attrezzo

I mesi di lockdown hanno portato qualche chilo di troppo? Le misure restrittive non consentono di allenarsi come prima? Nessun problema.

Durante il periodo epidemiologico – che ha scaturito la chiusura dei centri sportivi – una buona percentuale di persone ha accantonato l’attività fisica. Mentre, chi non rinuncia al fitness, sa benissimo che – oltre ogni circostanza – allenarsi tra le mura domestiche non è una sfida impossibile. Al fine di migliorare la propria condizione fisica, alcuni runner hanno affermato che lo stop delle palestre non ha compromesso particolarmente le abitudini sportive. Discorso opposto, invece, come già ribadito, riguarda i più pigri. In questo articolo, infatti, spiegheremo come l’attività fisica diventi un beneficio e un ottimo inizio per allenarsi grazie ad un attrezzo specifico: il tapis roulant.

Pronti, partenza, via!

I motivi per avere un tapis roulant in casa

Il Tapis Roulant è un attrezzo molto utile soprattutto per chi ha difficoltà sulla gestione dello sforzo fisico, dunque sul controllo del ritmo di corsa. Questo dispositivo consente di allenarsi in ogni momento della giornata, anche quando fuori c’è un clima troppo freddo o troppo caldo. Non solo efficacia, ma anche alternativa.

Se dovessimo sintetizzare i vantaggi della corsa o di una buona camminata sul Tapis Roulant diremmo certamente che i suoi punti di forza sono molteplici, come:

– il controllo dell’intensità desiderata, sia per quanto riguarda il parametro velocità e sia per il parametro pendenza;

– la progettazione dello strumento che grazie ai sistemi ammortizzanti evita traumi muscolari;

– la possibilità di riprendersi da un infortunio grazie, appunto, alle sue molteplici funzioni;

– la variazione del ritmo della corsa: lenta, veloce, in pendenza e così via;

– l’opportunità di usufruire dei test di valutazione in merito alla condizione iniziale e i miglioramenti che si ottengono con l’allenamento quotidiano;

– l’ottimizzazione di una frequenza cardiaca, la quale è leggermente inferiore rispetto alla corsa su strada;

– l’alto livello di concentrazione e comfort tra le mura della propria casa;

– ultimi, ma non meno importanti: la praticità e l’aspetto economico dell’attrezzo.

Ecco, per ritornare al fattore menzionato in precedenza, è bene porre maggiore chiarezza:

L’acquisto di un tapis roulant varia a seconda delle sue funzionalità e, spesso, come nella maggior parte dei casi, un costo basso potrebbe essere anche fuorviante.

Un dispositivo sportivo che sia davvero conveniente (in termini di prezzo e in termini di usabilità) deve rispondere ad alcune esigenze, tra cui: previsione di utilizzo, prestazioni e struttura.

In commercio esistono tantissimi modelli di Tapis Roulant e proprio per questo motivo, prima di imbattersi nell’acquisto, è opportuno capire il tempo necessario in chiave di utilizzo, le dimensioni che occupa in casa e – chiaramente – il budget a disposizione.

Le case produttrici di dispositivi per il fitness rispondono a tutti i tipi di esigenze personali, basta solo non farsi ingannare da un prezzo eccessivamente basso e valutare le caratteristiche elencate. Grazie anche all’evoluzione digitale, c’è la possibilità di consultare specifici portali web che indirizzano al meglio sull’acquisto. Spesso si trovano offerte imperdibili correlate ad un attrezzo sportivo ad hoc!

Avere un tapis roulant in casa – mai come ora – rappresenta un grande vantaggio e allenarsi senza sforzi diventa un vero piacere. C’è chi, ad esempio, impegna un po’ del suo tempo a camminare e nel contempo guardare la serie tv preferita; i modelli di ultima generazione hanno uno schermo incorporato che permette, tramite la connessione Wi-Fi, di guardare serie, film, video o ascoltare la propria musica preferita a tutto volume. Fantastico!

Se l’emergenza sanitaria ha messo in affanno le proprie abitudini e ha abolito la possibilità di andare – almeno per il momento – in palestra, il Tapis Roulant è sempre e comunque l’opzione giusta per allenarsi in estrema comodità e con ottimi risultati.