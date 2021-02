Tentata estorsione in Canton Ticino, la Polizia Cantonale ferma un 37enne italiano

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che martedì 16 febbraio – nel contesto di un’indagine finalizzata a far luce su una serie di tentativi di estorsione ai danni di clienti di locali a luci rosse – è stato fermato e interrogato un 37enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese.

L’inchiesta è nata a seguito di alcuni scritti in cui il destinatario veniva esortato a versare entro un lasso di tempo di pochi giorni una cifra variante tra i 500 e i 2’000 franchi in cambio del silenzio sulle sue frequentazioni notturne.

Le missive contenevano in particolare una serie di istruzioni per procedere al pagamento di quanto richiesto in criptovalute. L’articolata attività investigativa messa in atto dalla Polizia cantonale ha quindi permesso di risalire all’identità del sospetto autore.

La principale ipotesi di reato a suo carico è quella di estorsione. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.