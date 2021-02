Aveva tentato di svaligiare un supermercato, denunciata una diciottenne

Aveva tentato di svaligiare un supermercato di Gallarate lo scorso novembre 2020. Gli agenti delal Polizia di Stato hanno rintracciato una giovane donna, responsabile del tentato furto presso l’Esselunga di via Pegoraro l’11 novembre dello scorso anno.

All’epoca dei fatti la volante era intervenuta su richiesta degli addetti antitaccheggio del supermercato, che avevano riferito di una giovane coppia che aveva tentato il furto di numerosi articoli, per un valore successivamente accertato di oltre 350 euro.

I due ragazzi, dopo aver riempito il carrello con vari prodotti, si erano separati e mentre l’uomo aveva guadagnato l’uscita dalla corsia “senza acquisti” la donna con il carrello carico di merce aveva superato il tornello dell’uscita di sicurezza senza pagare, prontamente raggiunta e bloccata dalla guardia particolare giurata.

In quel frangente il sorvegliante, distratto da due ragazzi che gli avevano intimato con veemenza di lasciar stare la donna, avevano consentito a quest’ultima di guadagnare la fuga, abbandonando il carrello pieno di merce, salendo a bordo di una vettura che si è dileguata velocemente.

Sul posto la Volante, dopo aver identificato i due giovani, dichiaratisi estranei al fatto ed intervenuti esclusivamente per difendere la giovane da quella che appariva ai loro occhi un’aggressione nei suoi confronti, ha acquisito i filmati di sicurezza del supermercato.

Proprio dalla visione dei filmati, gli agenti sono riusciti a ricostruire i fatti, risalendo all’intestatario della vettura utilizzata dalla giovane coppia per allontanarsi dal luogo del furto, poi rivelatosi completamente estraneo alla vicenda.

Le ulteriori indagini hanno permesso di identificare con certezza l’autrice del tentato furto in una diciottenne residente in provincia di Milano, minorenne all’epoca dei fatti. Sono tuttora in corso le indagini per identificare con certezza il complice della giovane, mentre non si sono accertate responsabilità a carico dei due ragazzi che hanno distratto la guardia giurata, verosimilmente convinti di essere intervenuti per difenderla da una aggressione.