Terza vittoria stagionale per un Filippo Ganna in forma spaziale

È davvero un avvio di stagione straordinario quello di Filippo Ganna, il 24enne verbanese campione del mondo in carica a cronometro. Il corridore di Vignone, che gareggia con la maglia del team Ineos Grenadier, ha centrato negli Emirati Arabi la terza vittoria del 2021, un numero eccellente se contiamo le poche gare disputate e le sue caratteristiche tecniche. (foto UAE Tour)

Ganna si è imposto nella cronometro individuale, e seconda frazione, dello UAE Tour 2021, una corsa a tappe che fa parte del World Tour e quindi vede al via tutte le maggiori formazioni del mondo. La prova era di 13 chilometri e si è disputata ad Al Hudayriat Island; l’azzurro ha ottenuto il successo battendo di 13″ lo svizzero Bissiger (EF-Nippo) e di 21″ il danese Bjerg (UAE Team). Quarto Tadej Pogacar, re dell’ultimo Tour de France, staccato di 24″ dal campione piemontese; lo sloveno è il nuovo leader della classifica generale.

Prima dell’acuto in terra emiratina, Ganna aveva già vinto in due occasioni alla Etoile de Bessege, corsa a tappa di apertura del calendario francese. “Pippo” si era aggiudicato per distacco la quarta frazione con arrivo a Saint-Siffret e si era ripetuto il giorno successivo nella crono individuale – il suo principale cavallo di battaglia – di Alès. Con quella di oggi, sono 13 i successi da professionista su strada per l’iridato di Verbania che in bacheca ha ben quattro medaglie d’oro nell’inseguimento individuale su pista.