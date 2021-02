Tessere elettroniche per gli autobus di Varese: emessa la tessera numero 2000

Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica adottato sugli autobus urbani di Varese ha tagliato un importante primo traguardo: nella giornata di martedì 16 febbraio è stata emessa la tessera elettronica “Muoversi a Varese” numero 2000.

Lo comunica Autolinee Varesine, che regalerà un carnet da 10 corse all’utente che ha sottoscritto la tessera numero 2000, un ragazzo di 15 anni residente fuori città.

Nel giro di pochi mesi sono stati in molti gli utenti delle linee urbane che si sono “convertiti” al nuovo sistema, che è possibile innanzitutto richiedere online, al sito biglietteria.ctpi.it. Il tesserino è identico, tanto per studenti quanto per altri utenti, e dura cinque anni: vale per abbonamenti e carnet di biglietti ed è ricaricabile online dal medesimo sito.

COME SI USA LA TESSERA “MUOVERSI A VARESE”

Su “Muoversi a Varese” si possono caricare tutte le tipologie di abbonamento valide sulle linee urbane di città, ma anche i carnet da dieci corse: questi ultimi rappresentano senz’altro la soluzione ottimale per chi viaggia occasionalmente e vuole essere sempre certo di avere con sé il biglietto, senza necessità di acquistarlo all’ultimo momento.

Il tesserino elettronico va validato ogni volta che si sale a bordo del bus: questa è una precisa richiesta di Regione Lombardia, che ha contribuito in maniera significativa all’implementazione del sistema, per poter monitorare con assoluta precisione i flussi di utenza.

Non è ancora possibile però acquistare a bordo dei bus urbani il biglietto di corsa semplice tramite carta di credito, con la tecnologia contactless: è però uno dei prossimi passi previsti, insieme all’estensione della tessera anche alle linee extraurbane, gli autobus di colore blu per intenderci.

VENERDÌ E SABATO 19 E 20 ORARIO NON SCOLASTICO CAUSA CARNEVALE

Con l’occasione, Autolinee Varesine ricorda che, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 febbraio, l’intera rete seguirà l’orario Non Scolastico, in quanto le scuole saranno chiuse per la festività del Carnevale Ambrosiano.