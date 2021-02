Tigros attiva il servizio di consegna della spesa a domicilio per Viggiù in zona rossa

Tigros dalla mattinata di oggi, mercoledì 17 febbraio, ha attivato il servizio di consegna a domicilio della spesa per i residenti nel comune di Viggiù, il centro della Valceresio che da questo pomeriggio alle 18 entrerà in zona rossa.

«Viggiù non era compresa fino ad oggi nell’elenco dei comuni dove è attivo il servizio di consegna a domicilio, un servizio che stiamo gradualmente implementando – spiegano i responsabili della nota catena di supermercati – Vista la situazione di Viggiù il servizio è stato attivato subito e già da oggi può essere utilizzato. Ci è sembrato un aiuto dovuto in questo momento per un piccolo comune in difficoltà», .

Ecco le informazioni chiave del servizio:

1. consegna 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22 e in giornata per ordini effettuati entro le ore 10.

2. pagamento direttamente online tramite carta di credito e prepagata oppure alla consegna con Bancomat, carta di credito e prepagata

3. ampio assortimento di prodotti tra cui spiccano quelli freschi preparati al banco

Per richiedere la consegna a casa occorre collegarsi alla pagina ecommerce di Tigros a questo link