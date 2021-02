Tricolori in piazza Monte Grappa a Varese per il Giorno del ricordo

Il Comitato spontaneo 10 febbraio Varese ha tenuto anche quest’anno la celebrazione in memoria dei caduti delle Foibe. In Piazza Monte Grappa, intorno alle 20, si è riunito un gruppo di persone, un centinaio, che ha mostrato uno striscione e ha manifestato in modo ordinato.

La manifestazione ha visto un ampio dispiegamento di forze dell’ordine che ha presidiato la piazza.