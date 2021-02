Ufficio immigrazione della Questura: il bilancio degli ultimi 15 giorni

La Polizia di Stato ha diffuso il bilancio degli ultimi quindici giorni di attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese. Nelle ultime due settimane sono stati rifiutati i rilasci o rinnovi di 13 permessi di soggiorno. In particolare, è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria richiesto da un cittadino nigeriano nato nel 1987, poiché la Commissione Nazionale per il diritto all’Asilo gli aveva revocato lo status a causa di una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono stati revocati 7 permessi di soggiorno di lungo periodo a cittadini di origine albanese e marocchina, attualmente agli arresti domiciliari o detenuti in carcere, di cui 4 per spaccio di stupefacenti e 2 per violenza sessuale con condanne a 6 e 7 anni di reclusione. Nello stesso periodo sono stati emessi 14 provvedimenti di espulsione nei confronti di persone rintracciate sul territorio, tra i quali uno straniero che aveva di recente terminato di scontare la pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione.

Infine, è stata organizzata ed espletata la procedura di identificazione di uno straniero irregolare privo di documenti detenuto presso il carcere di Busto Arsizio, grazie alla presenza di un Ufficiale di collegamento del Gambia, attività necessaria al fine di organizzare il rimpatrio presso il Paese di origine al momento della scarcerazione.