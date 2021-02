Un album illustrato per raccontare ai ragazzi il Giorno del Ricordo

L’Amministrazione comunale di Arcisate, in occasione del Giorno del Ricordo propone la rappresentazione del libro “Perché la notte” (Secop edizioni) di Lorella Rotondi, con le illustrazioni di Daria Palotti e la lettura di Anna Paola Montanari.

Si tratta dell’unica pubblicazione in forma di albo illustrato, disponibile in Italia, che spiega ai ragazzi il dramma dell’esodo dalmata-giuliano e delle foibe in Istria.

Sul sito del Comune i link per la lettura del libro e un’intervista all’autrice Lorella Rotondi.