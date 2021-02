Un anno di Covid: in Lombardia oltre 576.000 contagi e 28.000 morti

“Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità”.La Lombardia si trova ad affrontare il primo caso di un paziente positivo al test del Coronavirus: “L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno (LO) i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotte”. Lo comunica, così come prevede la procedura, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Era il 21 febbraio 2020 e Varesenews titolava “Trentottenne positivo al test del Coronavirus, primo caso in Lombardia”.

Da quel giorno, è iniziata una cronaca completamente diversa.

A distanza di un anno siamo ancora in piena emergenza sanitaria e si parla ancora di chiusure, lockdown, zone rosse necessarie a limitare la circolazione del virus in attesa che la campagna vaccinale crei la sua barriera. In un anno, la Lombardia ha registrato oltre 576.766 positivi mentre i decessi sono stati 28.000.

La provincia di Varese, colpita duramente soprattutto nell’ondata autunnale, conta, fino a oggi, 61379 contagi e 2201 morti.

Lavoro, impegno e sacrificio di chi è stato ed è in prima linea per la salute di tutti, soprattutto nella battaglia al coronavirus, che Varesenews ha valuto raccontare attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti nella prima puntata del podcast Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia che potete ascoltare qui:

“Kronos e Kairòs: storie di una pandemia” è un podcast in 5 puntate dove ripercorriamo momenti complessi e inediti che hanno riguardato ciascuno di noi. Le prime due puntate sono dedicate ai sanitari: Nella prima riviviamo lo sgomento e le difficoltà che medici e infermieri si sono trovati a gestire all’improvviso senza essere preparati, pagando anche un grave prezzo in termini di morti.