“Un anno per sempre”, esordio letterario per Luca Arienti

Luca Arienti, appassionato scrittore di Vanzaghello, è l’autore di “Un anno per sempre”, libro di poesie che rappresenta il suo esordio sulla scena editoriale.

Sinossi del volume: Immagini di preziose gioie si intrecciano con gelosie, ansie e inquietudini. Discutere con te, il dolore più grande, non sapere chi domani abbraccerai… La verità si presenta fragile come un sogno e ci si muove tra l’incertezza del futuro e il desiderio di stabilità. Dopotutto sarà per sempre? Per sempre insieme, nulla cambierà… In queste dodici poesie, semplici e naturali, cedendo talvolta alla malinconia, viene espresso in maniera viscerale e istintiva ciò che di fatto è irrazionale, illogico, incoerente e, a volte, folle. Attraverso versi che racchiudono i suoi sentimenti più profondi, l’autore offre la sua solitudine interiore, raccontando qualcosa di personale e allo stesso tempo condivisibile.