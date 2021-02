Un camp estivo per i bambini con disabilità visiva, premiato il progetto di Sestero

La Social Corporate Responsability colpisce ancora, nel segno del bene. È di questi giorni la notizia che EY Foundation ha scelto di sostenere, tra i numerosissimi candidati, anche Sestero Onlus che, in rete con Real Eyes Sport ha presentato alla EY Foundation il progetto di un camp di una settimana ricca di attività sportive e inclusive, rivolte a bambini e ragazzi con disabilità visiva.

I dipendenti italiani di EY hanno votato le differenti proposte. I primi 10 progetti hanno poi affrontato la selezione della giuria della fondazione che ha decretato i 4 vincitori, tra i quali troviamo la storica Onlus Varesina, a cui è stata già destinata un’importante somma di denaro.

Nella seconda fase è stata creata una raccolta fondi, aperta a tutti, che la EY Foundation raddoppierà fino ad un massimo di 30.000 euro, sempre con lo scopo di destinare ulteriori risorse a progetti sociali.

“In poche parole ogni euro che verrà donato viene automaticamente moltiplicato per due da EY Foundation – spiegano i responsabili dell’associazione varesina-. Questa opportunità è davvero preziosa per costruire esperienze utili per la crescita di bambini e ragazzi che, in questi mesi di pandemia, hanno visto aumentare esponenzialmente le difficoltà e diminuire le occasioni di socialità, complicando ulteriormente una situazione già di svantaggio in condizioni ordinarie.

In un’ottica più a lungo termine, proporre ai giovani lo sport significa fornire loro strumenti formativi importantissimi, molto utili anche per la crescita sotto il profilo scolastico e, un domani, professionale.

Si parla tantissimo attualmente di Diversity and Inclusion e uno dei modi per perseguire questi valori è proprio quello di mettere le persone con fragilità in condizione di esprimere al meglio il proprio potenziale. Quale mezzo migliore dello sport per cominciare? Chiunque può fare la propria parte, così da rendere sempre più grande l’impatto della responsabilità sociale d’impresa, sotto il segno del bene”.

Qui il link alla pagina per donare: REAL EYES CAMP 2021 | Rete del Dono