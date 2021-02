Un gesto d’amore per San Valentino: regala il Fiore Virtuale alla Fondazione Piatti

Fondazione Renato Piatti propone “Il fiore virtuale“, un’iniziativa solidale in occasione di San Valentino.

Fondazione Renato Piatti è nata nel 1999 per volontà di un gruppo di mamme e papà di bambini con disabilità che volevano migliorare la vita dei propri figli e da quel giorno si prende cura di 500 persone, bambini, ragazzi, adulti e anziani che hanno bisogno di essere accompagnati e protetti perché non sono in grado di prendersi cura di sé. In occasione della festa dell’amore la Fondazione ha pensato di creare un fiore virtuale che si può donare alle persone care compilando il form apposito alla pagina dedicata della Fondazione. Basta accedere a questo link.

La persona a cui lo dedichi riceverà via email il fiore virtuale, insieme al tuo augurio personalizzato e la donazione diventerà un gesto amorevole per tanti bambini, ragazzi e adulti che hanno bisogno di assistenza.

«Le loro famiglie li affidano ogni giorno alle cure dei nostri medici, educatori ed operatori specializzati all’interno di 16 centri tra Varese e Milano dove rispondiamo ai loro bisogni. Questo dono ha un doppio valore: fa fiorire il futuro di tante persone con autismo e disabilità e farà gioire il cuore di chi riceve il fiore virtuale» ha spiegato la presidente Cesarina Del Vecchio.