«Un piano del traffico militarizzato e surreale», le osservazioni dei Verdi di Busto Arsizio

I Verdi di Busto Arsizio presentano le loro osservazioni all’aggiornamento del piano urbano del traffico cittadino presentato nelle settimane scorse dall’amministrazione comunale.

«Questo PUT – spiegano i Verdi – ha subito un percorso complicato, un iter impossibile da conoscere al cittadino comune. Non esiste alcuna logica per inserire trentacinque rotatorie in un piano biennale. Tale gigantismo nega qualsiasi analisi dettagliata da parte della cittadinanza, tanto da far pensare di essere in stato di emergenza, come una guerra potrebbe esserlo. Questa militarizzazione del PUT dimostra inequivocabilmente l’assoluto disinteresse per la partecipazione dei cittadini e della comunità, delle associazioni e della cultura civile».

Secondo i Verdi Busto necessita di un Piano Urbano della Mobilità e della Mobilità Sostenibile, PUMS, che, seppure facoltativo nelle città non capoluogo di provincia, «non deve essere ignorato dalla sesta città lombarda e crocevia di grandi istituzioni regionali. Nella coesistenza di atti ciclopici e di atti minimali questo PUT è sommatoria di energie e di denaro poco giustificati. Il nostro senso civico ci sprona tuttavia a dare i nostri migliori contributi in questa vicenda da commedia surreale, consci che questo documento sarà migliore delle premesse da cui è originato».

PIAZZA SAN MICHELE

Correvano gli anni Novanta e la piazza San Michele venne stravolta con l’installazione di un semaforo sotto il grattacielo. Come si cambia nell’amministrazione di Busto Arsizio: un quarto di secolo fa si cancellò la rotonda della piazza e si accese il semaforo; la stessa amministrazione, sempre al potere, toglie il semaforo per fare una rotonda: cui prodest, a chi giova? Allora denunciammo la cattiva progettazione, oggi cerchiamo di migliorarla. A nostro parere sarà ottimale creare una rotatoria, circolare o ovale, davanti alla casa storica (banca) all’angolo di via Goito, facendo spazio sull’angolo della nuova piazza pedonale. Questa arteria di comunicazione è la sola tra i quartieri meridionali e quelli settentrionali del lato Ovest della città. Deve essere fluidificata al meglio per garantire scorrevolezza, riduzione delle emissioni, sicurezza e agibilità, spazio alla circolazione dei mezzi pubblici. La piazza è il cuore antico della città, da cui accedere alla Busto storica, quella dove potrà cambiare volto in futuro la città.

VIA ALBA

In corrispondenza della Scuola primaria Aldo Moro e dell’AIAS corre una strada parallela. Si consiglia di aprire il varco in senso longitudinale sulla via Varzi ovvero diversamente da adesso, ora trasversale, tramite eliminazione dell’inutile marciapiede ostativo. Pertanto, ristrutturare il marciapiede alberato con la via Alba, fortemente sconnesso.

VIALE ALFIERI, VIA PINDEMONTE

Suggeriamo di chiudere la via Pindemonte tramite marciapiede connesso lungo il viale, sul lato nord presso le Scuole Bertacchi. Tale strada confligge con la grande utenza studentesca; la Pindemonte è facilmente raggiungibile tramite via Ovidio. La chiusura di via Pindemonte crea una zona pedonale buona al commercio, alla scuola, alla qualità del viale e della chiesa parrocchiale.

Evitiamo di entrare nello specifico della ciclabilità del viale, che grande sollievo avrebbe per tutta la mobilità di questa zona iper-congestionata.

EX-MIZAR, SEMPIONE

Proponiamo una progettazione specifica per questa nuova urbanizzazione, infatti non compresa nell’attuale PUT. Chiediamo una VIA su questa opera pubblica.

VIALE REPUBBLICA

Suggeriamo creazione di una coppia di piazze traversanti destinate a rendere agevoli gli attraversamenti del viale, specialmente in prossimità delle scuole. Chiediamo che la rotonda con via Minghetti sia resa sormontabile; la revisione degli spazi del lato di questa rotatoria verso via De Pretis, all’ingresso sul controviale, alla sicurezza dei pedoni e delle biciclette, attualmente parti

sbilanciate per manovre sicure.

VIA MILAZZO

Da anni non viene considerato l’abbattimento del muro che da via Ferrini toglie la visibilità al duplice stop con via Milazzo. La mancanza di visibilità è deleteria alla circolazione alla sicurezza del luogo, luogo del Mercato bisettimanale.

SACCONAGO

Dopo la rivoluzione attuata senza PUT pochi anni, lo stato della circolazione è peggiorato. Si chiede: riapertura a doppio senso della via P. Reginaldo Giuliani, considerando che la successiva via Tazzoli risulta a doppio senso ed è più stretta. Ritorno dell’uso della via P.R. Giuliani per i bus, evitando la tortuosa via Statuto. Il fallimento della situazione attuale è evidente dal percorso dei

bus e dal passaggio dei camion in via Caduti. Riapertura a doppio senso della via Monte Ortigara, della via Monte Grappa, della via Bainsizza e della via Montenero. Illuminazione in via Monte Cristallo. Deasfaltatura e naturalizzazione del tratto chiuso di via Piombina dalla rotatoria, nuova zona boscata a protezione della qualità dell’aria.

VIA MAGENTA

Allargamento del tratto iniziale verso piazza De Gasperi, con piantumazioni e corsia ciclabile.

VIA SILVIO PELLICO

Senso unico in uscita, dal centro verso occidente. Corsia ciclabile in senso contrario.

VIA MAZZINI-VIA FOSCOLO

Allargamento presso il semaforo con via Cardinale Tosi, un collo di bottiglia pericoloso. Partecipazione alla progettazione della rotatoria al posto del semaforo.

RISPETTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL TPL

Ogni opera proposta nel PUT in oggetto deve essere riconsiderata per quanto riguarda la circolazione e le fermate dei bus e dei pullman del trasporto pubblico locale.

PIAZZA SANTA MARIA E LIMITROFE

Inversione di via Montebello, deflusso in via Matteotti, Zona 20. Apertura pedonale dal parcheggio San Michele tramite via Rovello. Chiusura al traffico di via XXII Marzo. Inversione del senso unico in via Bramante e in via Cavallotti. Inversione al senso unico in via Burigozzi. Rettificazione di via Lualdi e inversione del senso di marcia; piazza traversante verso i parcheggi di via Einaudi, sistemazione del verde sulle aree dei parcheggi.