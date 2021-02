Un video musicale senza mascherine fa discutere a Malnate, il sindaco: “Nessuno deve abbassare la guardia”

Sta facendo discutere a Malnate l’ultima produzione di una formazione rap locale che nella giornata di domenica ha girato un video nella zona di via Reggio Emilia con la presenza di diverse decine di giovani senza mascherina.

Si tratta di un gruppo di giovani che, attraverso i propri video musicali, ha già raggiunto una notorietà nazionale a colpi di milioni di visualizzazioni su Youtube. Nella giornata di domenica sono tornati sul “set” di uno dei loro video più conosciuti ma questa volta si sono attirati le critiche di chi, passando, ha stigmatizzato soprattutto il mancato uso dei dispositivi di sicurezza.

Per comprendere di cosa si tratti è però importante inquadrare il fenomeno del quale stiamo parlando. Queste produzioni, spesso stigmatizzate per i contenuti molto “controversi” delle canzoni, rappresentano un fenomeno che è già al di sopra della sfera “amatoriale”. Nelle stesse foto di chi ha ripreso la scena di ieri è possibile notare che la strumentazione utilizzata per le riprese è professionale e i progetti di questo tipo spesso rispondono a canoni molto seri. Sarà stato così anche per il video di ieri a Malnate?

Le proteste di chi vive nella zona non sono mancate: «diversi cittadini mi hanno segnalato la loro preoccupazione per quello che stava accadendo – ha spiegato la sindaca Irene Bellifemine -. Mi hanno segnalato l’assembramento e per di più in un’area dove le persone hanno i parcheggi e potrebbe non essere neanche sicuro fare quello che hanno fatto. Ho chiamato subito i carabinieri ma erano impegnati su alcuni incidenti e non sono potuti intervenire, io sono arrivata dopo mezz’ora e tutto era ormai finito».

L’allarme del sindaco è determinato anche dai segnali preoccupanti che si registrano ancora sul territorio: «lo sconcerto è dovuto soprattutto al fatto che sul territorio comunale stiamo registrando numeri dei contagi in risalita ed è importante che nessuno abbassi la guardia – spiega Bellifemine -, a prescindere dalle finalità è importante chiedere a tutti che vengano rispettate scrupolosamente le norme di sicurezza».