“Unmask”, così gli studenti di Omegna “smascherano” le fake news nell’era del Covid

“Cosa si può fare di fronte alle Fake News nell’era del Covid?” Per smascherare le bufale a Verbania è nato il nuovo progetto “Unmask”, un video di sensibilizzazione realizzato dall’associazione Contornoviola in collaborazione con Asl VCO e il sostegno del Centro Servizi per Territorio e del Comune de capoluogo.

«Quando è scoppiata la pandemia ci siamo chiesti :”E noi cosa possiamo fare?” – racconta l’associazione Contornoviola -. A marzo, grazie al sostegno del Centro Servizi del Territorio Novara VCO, abbiamo capito: facciamo quello che abbiamo sempre fatto, ovvero parlare con i ragazzi attraverso i ragazzi. In autunno ci abbiamo messo tutte le nostre energie per pensarlo, trovare le parole giuste, l’idea vincente e realizzarlo».

«Parliamo con i ragazzi attraverso i ragazzi». Questa dunque l’idea alla base del video – per la regia di Lorenzo Camocardi – che vede i peer educator del liceo Gobetti di Omegna protagonisti in piccoli sketch anti-bufale: dall’aglio utilizzato antidoto (un po’ come contro i vampiri) alle zanzare che possono trasmettere il virus.