Uyba, la sfida a Casalmaggiore vale la qualificazione alla Coppa Italia

Reduce dalla clamorosa e bellissima cavalcata europea – tre vittorie in tre gare e qualificazione ai quarti di Champions – la Unet E-Work Busto Arsizio torna a tuffarsi nel campionato italiano con il recupero della 9a giornata di andata. Oggi pomeriggio – martedì 9 febbraio – dalle 17 le Farfalle ospitano in viale Gabardi la Èpiù Casalmaggiore del grandissimo ex Carlo Parisi.

La partita assegna, ovviamente, tre punti per la classifica di Serie A1 ma è anche una sorta di spareggio per la Coppa Italia: chi vince, infatti, guadagna i quarti di finale visto che il match permetterà di definire le posizioni legate al girone di andata, quelle che assegnano gli otto posti per aspirare al secondo trofeo nazionale. Casalmaggiore ha bisogno di un solo punto per superare Cuneo, Busto invece deve strapparne tre (una vittoria della Uyba al tie-break sarebbe comunque a favore delle cremonesi).

Musso, che affronta per la prima volta “alla pari” il suo maestro Parisi, avrà a disposizione la squadra al completo e dovrebbe partire con il 6+1 classico, quindi con Olivotto-Stevanovic al centro, Mingardi in diagonale con Poulter e Gray-Gennari in banda oltre all’inamovibile Leonardi in maglia gialla. Dalla parte opposta resta aperto il dubbio sulla regia (Marinho o Bonciani) mentre l’ex Federica Stufi affiancherà Melandri al centro. L’opposto è Montibeller, le schiacciatrici Bajema e Kosareva con l’affidabile Sirressi libero.

Unet e-work Busto Arsizio – VBC E’più Casalmaggiore Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Casalmaggiore: 2 Stufi, 4 Partenio, 5 Sirressi (L), 6 Bonciani, 7 Montibeller, 8 Maggipinto, 9 Melandri, 10 Vanzurova, 11 Ciarrocchi, 14 Marinho, 15 Bajema, 18 Kosareva. All. Parisi.

Arbitri: Braico e Sobrero.

Classifica: Conegliano 63; Novara 49; Monza 42; Chieri 37; Scandicci 31; BUSTO ARSIZIO 28; Cuneo 22; Casalmaggiore 20, Firenze, Bergamo 20; Trentino 18; Perugia 12; Brescia 10.