Uyba, un altro esame da grande: a Busto Arsizio arriva la Saugella Monza

Dopo la bella e importante vittoria di San Valentino al PalaFenera di Chieri, le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio tornano tra le mura della e-work Arena dove mercoledì 17 febbraio, alle ore 18, si accenderà la sfida contro la Saugella Monza di coach Gaspari. La formazione brianzola è attualmente al terzo posto con 45 punti (12 in più delle biancorosse) e nel girone di andata si erano imposte sulla Uyba per 3-1.

Quella contro Monza (un recupero) sarà quindi una partita impegnativa per Gennari e compagne che però sono in un ottimo momento di forma e arrivano da una lunga serie di vittorie che ha risollevato il morale e acceso la voglia di riscattare un inizio stagione da dimenticare. Con i punti conquistati in questo mese e mezzo le biancorosse sono risalite al sesto posto in classifica (posizione ormai in cassaforte) e ora possono mettere nel mirino la quinta piazza occupata da Scandicci, avversaria battuta sia in Italia sia in Europa nel giro di poco tempo.

Sul fronte monzese, coach Gaspari dovrà fare a meno della regista titolare, l’attesa ex Alessia Orro fuori per infortunio, e dovrebbe quindi affidarsi al palleggio di Carraro, in diagonale con Van Jecke; al centro la coppia Heyrman – Danesi e in attacco i due martelli Meijners (altra ex di valore) e Orthmann. A difendere la metà campo brianzola, il talentuoso libero Beatrice Parrocchiale. Nessun problema di formazione per le padrone di casa che dovrebbero scendere in campo con il sestetto titolare formato da Poulter in regia in diagonale con Mingardi, Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero.

La partita contro Monza è come detto il recupero della prima giornata di ritorno, dopodiché la Uyba sarà impegnata domenica 21 contro Cuneo e chiuderà la regular season il 28 febbraio al Pala Igor di Novara, mentre il 6 marzo giocherà l’ultimo recupero contro Casalmaggiore, prima di concentrarsi sui playoff. In tutto le Farfalle hanno a disposizione 12 punti e l’intenzione di ottenerne il più possibile per posizionarsi al meglio sulla griglia che porta allo scudetto.

Coach Marco Musso mantiene alta la concentrazione per una partita contro una delle “grandi” del campionato, con un occhio anche ai quarti di finale di Champions in programma settimana prossima: «Credo che Monza, al di là dei nomi importanti che compongono il roster, stia facendo un grande percorso nonostante le difficoltà che ha incontrato. Sta andando in crescendo, è una squadra che va affrontata di nuovo ripartendo dal nostro lavoro di qualità di muro difesa e battuta. È una partita contro una squadra “grossa” e noi dobbiamo abituarci a giocare contro team di questo livello, come è stato anche con Chieri, per arrivare pronti ai quarti di finale di Champions di settimana prossima contro l’Eczacibasi. Ben vengano banchi di prova importanti dunque. Non so se giocherà o meno Alessia Orro, ma in ogni caso non cambia la qualità d’attacco di Monza: mi aspetto una partita bella».

Unet e-work Busto Arsizio – Saugella Monza Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Saugella Monza: 3 Carraro, 4 Squarcini, 5 Heyrman, 7 Van Hecke, 8 Orro, 10 Begic, 11 Danesi, 12 Orthmann, 14 Meijners, 16 Obossa, 18 Davyskiba, 20 Parrocchiale, 99 Negretti. All. Gaspari.

Classifica: Conegliano 66 (22-0); Novara 55 (19-3); Monza 45 (16-4); Chieri 39 (12-9); Scandicci 37 (12-8); BUSTO ARSIZIO 33 (11-9); Cuneo 22 (9-12); Casalmaggiore (7-14), Firenze 20 (7-14), Bergamo 20 (6-15); Trentino 18 (6-12); Perugia 14 (5-15); Brescia 13 (2-19).

* tra parentesi le partite vinte-perse