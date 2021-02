Vacanze in camping sul lavoro a Peschiera? Scopri Bella Italia camping

Vacanze in camping sul lavoro a Peschiera: come funziona

Le vacanze in camping sul lavoro a Peschiera sono un’ottima comodità per chi lavora in smart working e vuole vivere un’atmosfera simile al campeggio.

Peschiera del Garda si può raggiungere con transfer Bergamo Aeroporto a Peschiera, Bella Italia camping, oppure in treno o in auto.

La struttura di Bella Italia Camping permette di scegliere diversi modi di alloggiare. Si può scegliere il classico campeggio in tenda, oppure dei bungalow per stare all’aria aperta. Per chi ha bisogno di una stanza per usare il PC anche in vacanza, la struttura offre anche case Mobile home, appartamenti, un villaggio vacanze e un hotel.

Tutte le aree sono attrezzate. Chi ama la natura e vuole perdersi, può portarsi la tenda e usufruire dei servizi di guida per escursioni e attività. Le vacanze in camping sul lavoro a Peschiera sono anche per i più piccoli.

Infatti, si possono trovare qui parchi gonfiabili, piscine con giochi d’acqua, parchi giochi, miniclub e spettacoli adatti ai più piccoli. I ragazzi, invece, avranno a loro disposizione campi per giocare agli sport preferiti.

Gli adulti potranno rilassarsi tra un invio di lavoro e l’altro con una passeggiata, le attività e i negozi disponibili al villaggio. Le vacanze possono essere anche di medio e lungo periodo, perché ci sono servizi come la lavanderia e il Wi-Fi gratuito per chi arriva.

La cittadina di Peschiera offre anche diverse attrattive per le famiglie. La cittadina sul lago di Garda è interessante per una gita fuori porta. Il centro storico si percorre a piedi e offre palazzi storici e strutture da visitare, come la fortezza, che qui viene chiamata la Rocca.

Si tratta di una struttura che risale al Cinquecento e che è tutt’intorno al Mincio. Infatti, il corso del fiume fu deviato per consentire la realizzazione del palazzo. La Porta Brescia e il Ponte Pedonale sono altre realtà da vedere e da scoprire.

Il borgo si affaccia sul Lago di Garda. Così, non c’è niente di meglio che fare una gita in barca, per una vista magnifica. Durante la festa di san Benedetto, qui si possono ammirare i i fuochi d’artificio e sul Ponte dell’Arte si possono trovare mostre e sculture degli artisti locali.

Per una sosta, ci si può fermare anche alle spiagge come quella dei Cappuccini. C’è anche un lido a cui rivolgersi quando la primavera è al termine e si vuole approfittare dei primi raggi estivi.

Vacanze in camping sul lavoro a Peschiera: come raggiungere

Per l’auto, si utilizza l’autostrada A4 Milano-Venezia. Ci sarà l’uscita per Peschiera del Garda, in direzione della SS249. Con il treno, invece, si prende la linea Milano-Venezia e si scende alla stazione di Peschiera del Garda. Per muoversi, ci sono i bus alla stazione. Se si sceglie la stazione di Verona Porta Nuova, i treni per Peschiera sono diretti.