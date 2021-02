Vaccinazioni nel Luinese, Taldone: “Si usino le strutture ospedaliere del territorio”

«Mi sono giunte moltissime segnalazioni da cittadini, parenti di anziani over 80 ed amministratori locali che denunciano il fatto che le somministrazioni del vaccino anti COVID per i nostri anziani del nord della provincia siano previste a Gallarate o in altre strutture lontane anche un’ ora di auto dal loro territorio: una scelta che non mi vede d’accordo perché, in questo modo, le rinunce alla profilassi sono molte e si perde, così, l’importante funzione di protezione data dal vaccino proprio per le persone più fragili e, a volte, sole. Ho apprezzato gli sforzi dell‘assessore Moratti e del commissario Bertolaso nel redigere un completo piano vaccinale regionale ma, è quanto mai necessario ovviare, senza indugio, a questa situazione logisticamente scomoda. Occorre lavorare tutti insieme affinché, attraverso il dialogo con i vertici sanitari provinciali, si possa predisporre un immediato correttivo a queste disposizioni utilizzando gli ospedali locali di Luino e Cittiglio ed, eventualmente, tutte le strutture territoriali disponibili. Non c’è tempo da perdere, è uno sforzo da fare oggi per mettere in sicurezza chi è più esposto al virus ed alle sue conseguenze»

Queste le parole del vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giuseppe Taldone sulla campagna vaccinale dedicata agli over 80 nei paesi del nord della provincia di Varese.