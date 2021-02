Vaccini per la polizia locale: lunedì 22 febbraio si comincia da Milano

Avrà inizio lunedì 22 febbraio la vaccinazione anti-Covid per la Polizia locale lombarda. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

«I primi a vaccinarsi – sottolinea l’assessore – saranno gli appartenenti al Corpo del Comune di Milano. A seguire saranno vaccinati gli appartenenti ai corpi delle Polizie locali degli altri Comuni lombardi. In diverse occasioni. Regione Lombardia ha riconosciuto ruolo e attività stanziando fondi ad hoc per il lavoro straordinario, predisponendo specifiche operazioni Smart-Covid e consegnando dispositivi di protezione individuale agli agenti».