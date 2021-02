Da Varese arriva a Italia’s Got Talent la magia del poker

Ha stupito, emozionato e fatto sognare non solo i giudici di Italia’s Got Talent ma anche i telespettatori di Canale 8 (oltre 1,3 milioni) e Sky Uno con il suo “poker magico” Gianfranco Preverino.

Un racconto in 52 carte che ha coinvolto i suoi “compagni di tavolo verde” Mara Maionchi e Frank Matano ma ha colpito anche gli altri due giudici, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, permettendogli di ottenere 4 sì nella quinta puntata delle audizioni del talent.

IL VIDEO COMPLETO SUL SITO DI ITALIA’S GOT TALENT

L’esibizione della quinta puntata di audizioni del talent ha come protagonista una storia, raccontata con tutte le 52 carte del mazzo.Tra manualità straordinaria e la poesia di una storia che parla di vita e potere, Preverino ha tenuto tutti incollati per oltre tre minuti.

Gianfranco Preverino, nel settore, è molto conosciuto: specializzato nella magia con le carte da gioco, è uno dei massimi esperti mondiali sulle tecniche dei bari nel gioco d’azzardo. Vincitore di tutti i più importanti concorsi italiani, è stato premiato a Londra nel più importante congresso europeo (il MacMillan) e ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali di magia, classificandosi nelle prime cinque posizioni per la categoria “magia con le carte”.

La sua magia poetica “da baro” si trova in uno spettacolo teatrale dal titolo “Un baro in scena“, nei tanti suoi libri (Tra cui “Un baro al poker“, che ha destato l’interesse della giocatrice Mara Maionchi), nei DVD e persino in un mazzo di carte personalizzato, realizzato dalla ben nota AssoKappa, il negozio varesino noto in tutta Italia per le carte da prestidigitazione. Nel suo sito personale si trovano le sue ultime attività.