Varese – Sestri Levante, per i biancorossi inizia la rincorsa verso la salvezza

La vittoria di Tortona ha dato nuova linfa al Città di Varese, che domenica 14 febbraio (ore 14.30 al “Franco Ossola”) affronterà il Sestri Levante per la prima del girone di ritorno. Il campo di Masnago per tutta l’andata non ha mai visto i biancorossi uscire vincitori, anche per questo mister Ezio Rossi spera in una seconda parte di stagione differente. «Speriamo che questo benedetto risultato sia a nostro favore questa volta. Noi proveremo a fare la partita, anche se siamo quartultimi. Dobbiamo stare attenti a non fare errori e provare a fare male. Probabilmente non sarà una partita con tante emozioni, ma più andiamo avanti, più i punti pesano e più si vedranno partite in cui chi è bravo a sfruttare le occasioni da gol vince. Il girone di ritorno è sempre diverso da quello d’andata». (foto Mattia Martegani – SRaso/VareseNews)

Il Varese scenderà in campo con una formazione molto simile a quella vista in campo a Tortona, o addirittura con gli stessi 11 titolari. Non ci saranno Sow – che dovrà star fuori almeno 20 giorni per un guaio muscolare -, oltre che Scampini, Baek. Ritornerà a disposizione Snidarcig e anche Mamah potrebbe essere tra i convocati. Capitolo Repossi: purtroppo per l’ala la stagione è già finita; l’infortunio al ginocchio richiederà una nuova operazione con lunghi tempi di recupero.

Il Sestri Levante, che nella gara di andata vinse 1-0, si presenta al “Franco Ossola” forte del suo quarto posto in classifica e della vittoria 2-0 in casa del Borgosesia nell’ultima gara disputata. Mister Ezio Rossi presenta così la prossima avversaria: «È una squadra che aspetta e sa verticalizzare verso i due attaccanti che sono molto bravi. Vedendo le loro partite non mi hanno fatto una grande impressione, ma se sono lì in classifica significa che sono una formazione solida».

La rincorsa alla salvezza in casa varesina partirà da domani, provando a “far pace” con lo stadio di casa per recuperare posizioni in graduatoria: «La salvezza diretta è a 10 punti – sottolinea Ezio Rossi -, raggiungerla sarebbe una mezza impresa. Ma quello è il nostro obiettivo e lotteremo fino alla fine per raggiungerlo».

CLASSIFICA: Gozzano 42; Bra 40; PDHAE* 33; Sestri Levante 32; Castellanzese*, Caronnese 31; Folgore Caratese 29; Lavagnese* 28; Sanremese*, Imperia 27; Legnano**, Chieri, Derthona 25; Arconatese 23; Saluzzo*, Casale 20; Varese 13; Vado 12; Borgosesia 11; Fossano 10. *1 partita in meno