Varese: tre punti sporchi ma belli. Derthona battuto 1-0

Tre punti sporchi ma bellissimi per il Varese che grazie alla rete al 40′ del secondo tempo di Romeo espugna 1-0 il campo del Derthona chiudendo con una vittoria il girone di andata. Non è stata una gara bella al “Fausto Coppi” di Tortona: il campo pesante e la posta in palio pesante trasformano in una lotta la partita, ma ad avere la meglio questa volta è la squadra di Ezio Rossi, che piazza la zampata decisiva nel finale e regge nel finale per portarsi a casa questi tre punti pesantissimi. Un successo che assume maggior valore per la classifica perché dietro perdono tutte e il balzo in avanti è pregevole.

FISCHIO D’INIZIO – Voglia di punti per il Varese che si presenta a Tortona con il 4-2-3-1 ma mister Ezio Rossi cambia qualcosa: in porta Siaulys, in difesa i centrali sono Mapelli e Parpinel, confermato a destra Giugno mentre a sinistra esordio dal 1′ per Marcaletti. Mediana con Gazo e Romeo, Balla viene schierato da trequartista con Capelli e Otelè sulle fasce mentre l’attaccante centrale è Dellavedova, anche lui all’esordio da titolare. Risorse dalla panchina Minaj, Repossi ed Ebagua. Il Derthona di Luca Pellegrini risponde con lo stesso modulo, che vede Gualtieri, Draghetti e Gueye alle spalle di Spoto. A disposizione due ex biancorossi: Fabio Concas e Luca Palazzo.

IL PRIMO TEMPO – Campo pesante, la palla a volte scivola e a volte si ferma e il gioco non ne giova. La gara è una lotta sui contrasti, sulle seconde palle, ma fino alla mezzora l’unico tiro verso le due porte è un destro di Otelè al 13′ dalla distanza che va lontano dai pali. Il primo tiro in porta della gara è il pallonetto di Marcaletti dai 20 metri al 35′ che Rosti alza sopra la traversa. I biancorossi si rivedono in zona pericolosa al 39′: Dellavedova e Capelli dialogano, la palla arriva a Balla che prova il diagonale da destra ma Rosti è attento e si distende in tuffo per parare. La prima conclusione del Derthona è un destro dalla lunga di Gualtieri che non impensierisce Siaulys. L’occasione migliore per i padroni di casa arriva nei 3′ di recupero: giropalla da destra che libera al tiro Lipani dai 16 metri, Mapelli in scivolata si immola e respinge.

LA RIPRESA – Al rientro in campo il Varese presenta gli stessi 11, doppio cambio invece per il Derrthona che cambia Tordini e Gueye – entrambi ammoniti – con Cirio e Palazzo. Il secondo tempo riprende la trama del primo: tanti duelli ma poche occasioni. Al 13′ il Varese si fa vedere con una punizione di Balla dai 20 metri deviata dalla barriera che passa a pochi centimetri dal palo. Mister Rossi si gioca la carta Ebagua al 18′ Il Derthona si vede al 20′: lancio di Lipani in verticale per Spoto, immediata palla in mezzo ma il Varese respinge. Le due squadre ci provano senza però trovare varchi in attacco: al 29′ Balla ci riprova su punizione, questa volta prova la potenza trovando però la risposta con i pugni di Rosti. al 35′ c’è spazio anche per Repossi, che prende il posto di Otelè ma la gara del numero 7 dura solo 4′, poi lascia il campo a Polo per un infortunio al ginocchio. La fiammata biancorossa arriva al 40′: Balla va sul fondo a sinistra e mette in mezzo un pallone basso che Romeo da due metri deposita in rete. Il Derthona si riversa in attacco in cerca del pari e nei 4′ di recupero mette sotto pressione la retroguardia biancorossa e all’ultimo assalto Spoto dal cuore dell’area calcia fuori da buona posizione graziando il Varese, che può festeggiare per i tre punti.