Il Varese vince, mister Ezio Rossi esulta: “Vittoria meritata, abbiamo fatto la partita”

Il Varese festeggia la prima vittoria della stagione al “Franco Ossola” battendo 1-0 il Sestri Levante. Una vittoria importante e vitale per il campionato dei biancorossi. Mister Ezio Rossi (foto Mattia Martegani – SRaso/VareseNews) può finalmente esultare per i tre punti conquistati a Masnago: «Era pazzesco vivere quello che abbiamo passato in questi mesi. Speriamo sia solo la prima al “Franco Ossola”, la strada è ancora lunga ma il girone di ritorno deve essere molto diverso rispetto all’andata. Anche oggi abbiamo meritato, è difficile vedere una squadra così indietro in classifica che prova a vedere la partita».

«Anche questa volta – commenta l’allenatore biancorosso – ho detto alla squadra all’intervallo che avremmo vinto 1-0 e così è andata. Mercoledì saremo in campo a Legnano, giochiamo spessissimo e forse abbiamo perso anche Giugno che si è fatto male al ginocchio. Lo spirito e l’anima sono quelli giusti, sicuramente abbiamo bisogno di punti ma siamo convinto che tutti possano dare una mano. Da vecchio difensore sono contento di non aver subito gol, sono convinto che questo è il modo migliore per salvarci».