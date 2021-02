Il Varese fa visita al Legnano, punti pesanti in palio al “Mari”

Non è stato un girone di andata secondo previsioni per Legnano e Varese, che passata la boa di metà stagione si ritrovano indietro in graduatoria, costrette a lottare per uscire dalle zone scomode della classifica nelle quali si sono cacciate. Le due squadre saranno di fronte, l’una contro l’altra, nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio (ore 14.30) allo stadio “Mari” per il recupero della nona giornata del Girone A di Serie D. Un derby storico tutto da vivere e, alla vigilia, dall’esito incerto.

Il Legnano, è vero, arriva all’appuntamento con 9 punti in più rispetto al Varese (25 contro 16), ma il momento di forma dei lilla non è dei migliori. Dopo il cambio di allenatore, con l’arrivo di Marco Sgrò in panchina, la vittoria di Borgosesia sembrava avere dato una svolta alla stagione dei lilla ma il ko contro l’Arconatese ha ributtato a terra il morale di Gasparri e compagni. Il Varese invece dopo un inizio di stagione pessimo, arriva da tre risultati utili di fila e due vittorie consecutive (su Derthona e Sestri Levante). Insomma, i biancorossi di mister Ezio Rossi sembrano aver trovato la giusta quadra e al “Mari” proveranno a inanellare un altro score positivo pur dovendo fare attenzione alle trappole che una partita del genere può generare. Bella, sulla carta, la sfida tra un attacco – quello legnanese – che schiera una coppia terribile come quella formata da Cocuzza (12 reti) e Gasparri (9) e una difesa biancorossa imperniata su due centrali del calibro di Mapelli e Parpinel, spesso decisivi per le fortune bosine.

Tocca allo stesso Rossi presentare la partita del “Mari” dopo l’allenamento di rifinitura svoltosi alla vigilia sul campo di Brenno Useria: «Una partita tra due società storiche che hanno militato ad alti livelli – ricorda il mister biancorosso – e uscire con un risultato positivo farebbe tanto piacere. Il Legnano però è la squadra più forte di quelle che abbiamo incontrato nelle ultime giornate; l’anno scorso sono andati a un passo dalla vittoria del campionato e quest’anno hanno costruito la squadra per fare bene: da metà campo in su hanno una rosa con giocatori importanti come Di Lernia in mezzo, Cocuzza e Gasparri che davanti hanno fatto venti gol in due. Dovremo essere bravi in fase difensiva e poi provare a sfruttare le frecce offensive per fare male. Sarà una partita diversa dalle ultime e potremmo soffrire anche il loro possesso palla».

I biancorossi ritrovano Alessandro Negri ma non potranno contare sull’ultimo infortunato, Yuri Giugno mentre le condizioni di Sow inducono al pessimismo, tanto che si parla di stagione finita come accaduto per Repossi. Lo stesso Negri è subito coinvolto in un ballottaggio per una maglia, quello con Tommaso Polo in fascia, a disposizione intanto è tornato anche Mamah che potrebbe subentrare a partita in corso. «Abbiamo un ciclo di quattro partite difficili: le ultime due vittorie senza subire gol ci hanno portato in quart’ultima posizione ma per uscire da là sotto servirà continuare a fare risultati ed essere consapevoli che la strada è in salita».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sia su VareseNews, sia su LegnanoNews con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico su chi vincerà il confronto. Dalle 13,45 circa di mercoledì poi, saremo collegati dal “Mari” per farvi vivere il derby momento per momento. Potrete seguire la sfida sul nostro consueto liveblog calcistico: i lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti oppure utilizzando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.