Vendita farmacie, i 5 Stelle: “Felici del passo indietro di Agesp”

La consigliera comunale dei 5 Stelle Claudia Cerini interviene sulle parole dell’amministratore unico di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra che, in occasione del bilancio delle attività della società partecipata nel 2020, ha specificato che l’idea di aprire una nuova farmacia alla ex-Mizar e vendere una di quelle nei quartieri, al momento è tramontata anche se resta l’ipotesi di averne una aperta h24, 7 giorni su 7.

«Siamo molto contenti nel leggere che Agesp abbia fatto un passo indietro sulla vendita delle farmacie e che l’amministratore unico, Alessandro della Marra, dichiari pubblicamente quanto il loro servizio sia stato utile durante i mesi della pandemia, e crediamo che in questa decisione ci sia anche un po’ di merito nostro; le nostre osservazioni hanno evidenziato che nessuna delle farmacie comunali aveva i presunti problemi di redditività inizialmente addotti ad alibi per la vendita ai privati».

Prosegue la consigliera: «Le farmacie hanno subito, come molti esercizi commerciali, dei cali di fatturato dovuti al periodo contingente. La voce che pesa di più sui conti economici delle stesse è quella del personale, omogenea tra le quattro farmacie per valore assoluto e incomprimibile senza compromettere il servizio. Alla luce di questo ci domandiamo però se sia sostenibile una farmacia h24; quale fatturato Agesp immagina di poter attirare per giustificare un investimento che raddoppierebbe il personale? Non vorremmo che al primo segnale di perdita o contrazione del rendimento, ci si precipiterà a cercare un compratore».

Secondo i 5 Stelle «ad oggi, le farmacie sul territorio avrebbero bisogno di sostegno per rafforzare il fatturato, magari con investimenti che possano aumentare l’offerta di servizi (analisi di laboratorio, prodotti di cura e bellezza, ecc…), come fanno ormai da anni le farmacie private. Le quattro farmacie comunali sono un bene prezioso per la collettività e pertanto ci piacerebbe che Agesp coinvolgesse anche i consiglieri comunali nell’individuazione dei piani di sviluppo».