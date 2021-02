Vent’anni fa l’elicottero Aw139 prodotto a Cascina Costa compiva il primo volo

Leonardo celebra il ventesimo anniversario del primo volo dell’elicottero AW139, il campione di vendite della flotta Leonardo con 1.200 velivoli ordinati, 1.100 consegnati e tre milioni di ore di volo. Dopo la prima consegna effettuata nel 2004, l’AW139 è diventato il più importante programma elicotteristico degli ultimi due decenni per l’industria di settore.

L’elicottero prodotto da Leonardo vanta oltre 280 clienti in più di 70 paesi e viene impiegano per qualsiasi tipo di missione operativa in tutte le condizioni ambientali. L’AW139 resta dunque il leader incontrastato nella sua categoria: le straordinarie capacità del prodotto sono cresciute di pari passo con l’evoluzione dei requisiti sul mercato.

Il primo elicottero completò il suo volo inaugurale, della durata di 45 minuti, presso lo stabilimento di Cascina Costa di Samarate il 3 febbraio 2001. Nelle attività di collaudo furono effettuate le prime verifiche di aeronavigabilità, volo stazionario e traslato, manovrabilità e corretto funzionamento dei sistemi, test che confermarono dall’inizio le caratteristiche eccellenti e la controllabilità del nuovo modello, con prestazioni e capacità destinate a fare dell’AW139 il nuovo punto di riferimento nel mercato e il più importante programma elicotteristico negli ultimi due decenni a livello internazionale.

L’elicottero intermedio bimotore da 7 tonnellate AW139 ha mostrato livelli di affidabilità e operatività straordinari, con oltre tre milioni di ore di volo registrate. da quando, a inizio 2004, avvenne la prima consegna. A questi numeri si aggiungono quelli che ne testimoniano la versatilità estrema per soddisfare qualsiasi esigenza del mercato: circa la metà della flotta mondiale per compiti di pubblica utilità quali ricerca e soccorso e eliambulanza, ordine pubblico, protezione civile e antincendio, unitamente a applicazioni militari; la parte rimanente riguarda una posizione di leadership per il trasporto offshore nella sua classe, oltre a trasporto VIP, istituzionale, corporate e ad altri compiti in ambito civile.

La flotta di AW139 vanta una presenza globale: circa il 30% in Europa, quasi altrettanto in Asia ed Australia, il 15% in Nord America e in America Latina, seguito di poco dal Medio oriente. Il successo internazionale dell’AW139 è tale che per rispondere alla domanda del mercato l’elicottero viene prodotto su diverse linee di assemblaggio sia in Italia, nello stabilimento di Vergiate (Varese), sia negli Stati Uniti a Philadelphia, da dove è stato consegnato fino ad oggi circa il 30% delle unità prodotte.

La US Air Force introdurrà presto il Boeing MH-139, basato sull’AW139 di Leonardo, per sostituire la propria flotta di elicotteri UH-1N. L’AW139 è cresciuto in modo significativo in pochi anni, adeguandosi all’evoluzione delle esigenze dei clienti. Il peso massimo al decollo è passato da 6, 4 a 7 tonnellate. Sono stati certificati quasi 1.000 kit di missione ed equipaggiamenti. Con avanzati sistemi di protezione dalla formazione di ghiaccio, l’AW139 può volare in ogni condizione climatica. Questo modello è anche l’unico al mondo in grado di continuare a volare per oltre 60 minuti senza olio nella trasmissione, il doppio rispetto ai 30 minuti previsti dalle autorità certificative. Nel 2020 sono state introdotte nuove capacità distintive, tra cui avanzati sistemi di navigazione e anticollisione, anche per operazioni offshore, e trasferimento dati in modalità wireless. Questo consente, tra l’altro, di incrementare ulteriormente la consapevolezza delle condizioni operative per l’equipaggio e la sicurezza, riducendo al contempo il carico di lavoro dei piloti nel corso di missioni effettuate anche di notte o con scarsa visibilità.