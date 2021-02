Verso le elezioni a Varese, la coalizione di Centrosinistra annuncia la “Fase 3”

La coalizione di centro-sinistra che si è raccolta attorno alla ricandidatura di Davide Galimberti come sindaco per le prossime elezioni comunali per la Varese 2021/2026 ha concluso la seconda fase di confronto e si appresta ad entrare in quella che viene denominata “Fase 3”.

Nelle passate settimane si sono susseguiti incontri con tutti gli assessori in carica sui temi più importanti della città, sulle iniziative svolte in questi anni, sui progetti in corso di sviluppo e sulle idee e prospettive per il futuro.

Partito Democratico, lista Praticittà Galimberti Sindaco, Progetto Concittadino, Verdi/Europa Verde di Varese, + Europa/radicali, Partito Socialista e Italia Viva, dopo essersi trovati durante i mesi estivi del 2020 per condurre una prima fase di conoscenza e di sviluppo della coalizione, hanno poi colto l’occasione degli incontri con gli assessori per iniziare a parlare di temi e di idee per il programma.

Ora la coalizione annuncia una nuova fase, la terza, che vedrà impegnata la coalizione nelle prossime settimane.

“Ci muoveremo – spiegano in un comunicato – con un particolare interesse verso le tematiche e i progetti che possano aiutare e sostenere la città e i suoi cittadini ad uscire dalla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia e rilanciare per una visione di una Varese più attrattiva, inclusiva e sostenibile. Il lavoro svolto dall’amministrazione con il contributo dei partiti e dei movimenti della coalizione sul recovery fund è, ad esempio, la dimostrazione della volontà di rilanciare la città investendo sul nostro capitale umano, imprenditoriale e ambientale; ma non solo, perché le prossime settimane saranno altrettanto importanti per un confronto con quanti siano essi individui, associazioni e movimenti, abbiano voglia di dare il proprio contributo di idee e proposte per arricchire la coalizione e rendere concreta la vocazione e la visione della città per i prossimi anni”.

La coalizione di centro-sinistra in appoggio a Davide Galimberti conclude: “Grazie all’esperienza maturata in questi anni di miglioramento della città dopo decenni di immobilismo e grazie all’entusiasmo e alle idee portate dai nuovi gruppi è pronta ad offrire a Varese e ai suoi abitanti una proposta politica che sia la massima garanzia di speranza, affidabilità, serietà, competenza e innovazione con grande attenzione per i temi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale”.