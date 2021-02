Viaggio tra i paesi della provincia, si parte da Orino

C’è la rocca, ma non sono “arroccati”. I nostri lettori di Orino hanno scelto di entrare a far parte della nostra comunità. Lo hanno fatto per primi e lo hanno fatto in tanti. In tanti? Ma sono solo quattro. Certo, a Varese sono molti di più, ma se facciamo la proporzione abbonati alla membership di Varesenews/numero di abitanti, Orino vince su tutti.

Lo avevamo promesso ed eccoci qui, pronti a ripartire. Venerdì prossimo, 19 febbraio, due colleghi andranno ad Orino per raccontare del piccolo paese della Valcuvia e conoscere i nostri abbonati. Parole, immagini, video, per far conoscere quello che il paese offre sotto ogni punto di vista. Sarà uno “storytelling” multimediale che vi porterà a passeggio tra le vie di uno dei più bei paesi del parco Regionale del Campo dei Fiori. (la foto è di Ulisse Piana)

È questo una sorta di regalo che vogliamo fare a chi ha riconosciuto il nostro lavoro, a chi ci ha dato fiducia. Orino sarà il primo paese del nostro lungo viaggio che ci porterà nei paesi della provincia con più abbonati alla membership di Varesenews. Vi faremo conoscere gli abitanti, vi racconteremo storie, speriamo inedite, vi mostreremo luoghi conosciuti e sconosciuti.

Daremo, insomma, un po’ di visibilità alle persone e ai luoghi. È questo in fondo il nostro ruolo. Il vostro invece è quello di aiutarci a continuare a fare il nostro lavoro, dandoci energia, stimoli e idee. Per quello veniamo a casa vostra.

Che ne dite? Vi piacerebbe averci con voi? Vi piacerebbe venissimo anche nel vostro paese? Quella che lanciamo è una vera “gara tra Comuni”: quelli che decideranno di aderire alla nostra membership avranno il loro momento di gloria.

Forza, abbonatevi a +VareseNews cliccando qui. Noi abbiamo già lo zaino in spalla.