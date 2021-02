Video, promozioni e shopping online, così riparte il commercio a Vedano Olona

Ci sono bar, ristoranti e pizzerie, ma anche negozi di abbigliamento, alimentari, erboristerie, lavanderie. Sono una trentina i negozi e le attività di servizio che hanno aderito ad oggi all’iniziativa Vedano Shopping, promossa alcuni mesi fa dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Vedano Impresa che hanno realizzato un sito dove, oltre ad avere informazioni sulle diverse attività presenti in paese, è possibile anche prenotare servizi, consegne a domicilio ed acquisti online.

Per queste attività, si apre ora una nuova possibilità, ovvero la partecipazione ad una serie di video promozionali he racconteranno il paese attraverso i suoi negozi, le attività di servizio e i locali pubblici.

L’iniziativa è stata presentata oggi con una conferenza stampa online dall’assessore alle attività produttive e al commercio Carlo D’Ambrosio.

«Il progetto Vedano Shopping, avviato in una situazione difficile come quella della prima emergenza Covid, nasce da un obiettivo che ci eravamo dati già da qualche anno, che è quello di spingere verso la digitalizzazione le attività commerciali del paese. La crisi indotta dal Covid ha accelerato questo processo – ha detto D’Ambrosio – L’obiettivo è sicuramente quello della promozione e del rilancio del commercio e delle attività vedanesi, ma stiamo cercando di accompagnare le attività commerciali locali, abituate alla vendita tradizionale e di vicinato, verso una tipologia di mercato e di vendita che comunque avrebbero prima o poi dovuto affrontare».

Tra gli attori principali di questo passaggio ci sono l’associazione Vedano Impresa, a cui il Comune ha affidato i 33mila euro stanziati per dare il via al progetto, e Vg Grafica e Stampa, azienda vedanese che ha realizzato il sito. Un altro imprenditore vedanese – Massimiliano Minazzi, di MPinfo – sarà protagonista di questa nuova fase, dal momento che si occuperà della realizzazione dei video per le imprese aderenti a Vedano Shopping che vorranno usufruire di questa vetrina.

«E’ un’opportunità importante, anche se ancora ci sono delle resistenze da parte di alcuni, legate soprattutto all’utilizzo del mezzo informatico – spiega Pierangela Granziero, di Vg Grafica e Stampa – Cerchiamo di “entrare” in punta di piedi, senza stravolgere la realtà di chi opera da anni, ma offrendo la possibilità di aumentare la propria visibilità e capacità di vendita».