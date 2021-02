Viggiù, si parte con le vaccinazioni. Centro vaccinale nella palestra delle medie

Tutto pronto per la campagna di vaccinazione anti Covid rivolta a tutta la popolazione di Viggiù che prende il via domani, sabato 27 febbraio.

Le vaccinazioni si svolgeranno presso la palestra della scuola media di Saltrio in via Mulino dell’Oglio fino al 4 marzo.

L’Amministrazione comunale ricorda che la vaccinazione è riservata ai soli residenti a Viggiù (esclusi domiciliati e lavoratori non residenti).

Si parte con i cittadini di età superiore a 80 anni (vaccino Moderna) che verranno vaccinati sabato 27 febbraio, insieme ad un centinaio di persone in età compresa tra i 66 e gli 79 anni, anch’essi con il vaccino Moderna.

La campagna prosegue domenica e lunedì, quando saranno vaccinati i restati i cittadini in età compresa tra i 66 ed i 79 anni (vaccino Moderna).

Da martedì a giovedì verrà vaccinato tutto il resto della popolazione dai 18 ai 65 anni con vaccino Astra-Zeneca.

Nei gruppi d’età sono compresi anche coloro che non hanno ancora compiuto gli anni previsti dalla soglia vaccinale alla data del vaccino (ad esempio: si considerano diciottenni tutti i ragazzi della classe 2003).

Non verranno vaccinati i soggetti che attualmente risultano positivi o in isolamento fiduciario o coloro che sono già stato affetti da Covid nel corso della pandemia.

Per gli invalidi, Ats gestirà le vaccinazioni a domicilio.

Il Comune ricorda infine non occorre registrarsi o prenotarsi e che le convocazioni arriveranno direttamente e unicamente da Ats con una mail o un Sms, raccomandando di tenere sotto controllo sia la mail che il telefono.

Per motivi organizzativi gli appuntamenti (che sono fissati singolarmente e non per nucleo familiare) non posso essere in alcun modo spostati. Chi non si presenta verrà ricontattato successivamente secondo il piano vaccinale regionale in tempi ancora da definirsi.

A tutti verrà rilasciato un certificato vaccinale.

Per velocizzare l’organizzazione si chiede a tutti di rispettare gli orari (che sono stati scaglionati per evitare assembramenti) e di presentarsi con i moduli relativi alla privacy e consenso alla vaccinazione già compilati e firmati; i moduli saranno allegati alla convocazione oppure reperibili all’ingresso del Comune o nelle farmacie di Viggiù e Baraggia. Si possono anche scaricare dal sito del Comune a questo link.

Si conferma inoltre che verrà somministrata una seconda dose di entrambi i vaccini, Moderna e AstraZeneca. Per la seconda dose tutti saranno ricontattati da Ats dopo la prima vaccinazione

«Per chi non riceverà la convocazione daremo dettagliate informazioni nelle prossime ore, rassicuro che verranno comunque convocati tutti i cittadini residenti a Viggiù – spiega il sindaco Emanuela Quintiglio, che aggiunge una raccomandazione – Non perdiamo questa eccezionale opportunità, vacciniamoci».