I vigili del fuoco salvano una civetta impigliata al filo di un palloncino a Varese

I vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata di oggi, venerdì 19 febbraio, a Varese in via Cernuschi per liberare un uccello rimasto intrappolato. Alcuni residenti hanno notato l’animale in un albero impigliato in un filo di nailon e hanno lanciato l’allarme.

I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti con un’autoscala, hanno recuperato la civetta e lo hanno affidato agli agenti della polizia provinciale-sezione faunistica.