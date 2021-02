Virus, a Luino contagi in calo, attenzione alla zona gialla

Arrivano i primi segnali di primavera e, si spera, di un rallentamento dei contagi a Luino, e nel Paese in generale. Ma l’arrivo anche della zona gialla non deve suonare come un “liberi tutti“: le misure legate al distanziamento e quelle fino ad oggi state necessarie per convivere col virus, vanno mantenute.

Lo ripetono le istituzioni di continuo, lo ha ripetuto in diverse occasioni il sindaco di Luino Enrico Bianchi che fa il punto sui contagi.

Dati alla mano, il 2 febbraio: 4 guariti 0 deceduti 43 positivi, totali guariti 914.



Il 27 gennaio i positivi erano 68, il 25 gennaio 80, il 19 gennaio erano 100. Dati in diminuzione, quindi, ma che non devono far abbassare la guardia: è bene ricordare che il numero dei positivi solo a dicembre era ben superiore alle 250 unità (il 3 dicembre erano 265) e sopra le 300 a novembre (il 27 novembre i positivi erano 317).

Cantare vittoria non è dunque possibile, neppure alla vigilia della estensione della campagna vaccinale che porterà, si spera, una ulteriore attenuazione dei contagi: un passaggio purtroppo molto lento e per questo è fondamentale il comportamento responsabile di ciascun cittadino.