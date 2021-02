Vittoria Cosma a Sanremo 2021: il direttore d’orchestra di Comerio dirigere i Coma Cosa

Una nuova avventura musicale per Vittorio Cosma. Il musicista, produttore e direttore d’orchestra di Comerio, quest’anno torna al festival di Sanremo, accompagnando il duo rap-indie Coma Cose.

Nel pomeriggio di oggi, Cosma ha pubblicato sulla sua fan page di Facebook una foto con i due artisti (coppia nel lavoro e nella vita) dove ha scritto: “Festival di Sanremo 2021: prove orchestrali a Roma con i Coma Cose. Work in progess per il brano in concorso “Fiamme negli occhi””.

Vittorio Cosma è nato e cresciuto a Comerio, dove in anni recenti ha organizzato il Microcosmi Festival, portando artisti di fama nazionale nel parco di Villa Tatti Talacchini. Da anni vive a Milano, ma il legame con il suo paese non si è mai spezzato. La sua carriera nel mondo della musica è inizia da giovanissimo e da allora non si è più fermata.

Ha partecipato a quasi tutte le edizioni del Festival di Sanremo. Negli anni ha diretto Patty Smith, collaborando con Elio e Le Storie Tese, gli Almamegretta, Ron, Riccardo Sinigallia, solo per citarne alcuni. Ha partecipato a diverse edizione del DopoFestival, mentre è parte del progetto musicale Deproducers.

Quest’anno sul palcoscenico salirà per dirigere l’orchestra del duo milanese indie rap Coma Cose, formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Un progetto musicale nato nel 2017 che fin da subito ha conquistato il pubblico legato ai festival musicali e ai locali underground, per poi conquistare un consenso sempre più ampio. A Sanremo saranno in gara con il brano “Fiamme negli occhi”.

Qui, invece, potete ascoltare uno dei loro brani più famosi.