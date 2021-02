Vittoria Fontana regina italiana dei 60 metri Under 23

Sabato sera di festa per Vittoria Fontana, che ad Ancona nei Campionati Italiani Under 23 ha vinto la finale dei 60 metri conquistando il titolo tricolore.

Una bella soddisfazione per la velocista gallaratese tesserata per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri, e un buon inizio 2021, un anno che – se prende la giusta direzione – potrebbe indirizzarla anche verso le Olimpiadi di Tokyo dalla sta.

Il tempo di 7.39 è il primato personale per la sprinter varesotta, che al termine della gara ai microfoni della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha commentato: «Sono partita dal 7.50, sapevo di stare abbastanza bene e finalmente sono scesa sotto il 7.40. Abbiamo lavorato tanto, anche se i 60 non sono la mia specialità ma mi piacciono perché sono corti. Do il massimo per entrare nella staffetta olimpica. Voglio riscattarmi dalla stagione dell’anno scorso».

Probabilmente ora per Vittoria Fontana il prossimo appuntamento saranno gli Assoluti Italiani, sempre Indoor, sempre ad Ancona, tra due settimane.