Il volontariato al servizio della ricerca: Andos supporta il lavoro scientifico della Breast Unit di Varese

La Breast Unit dell’ASST Sette Laghi, diretta dalla Prof.ssa Francesca Rovera, firma un importante studio sul ruolo prognostico della linfadenectomia nelle pazienti sottoposte a chemiotera sia la ricerca di marcatori biologici per la diagnosi precoce del carcinoma mammario.

Lo studio scientifico della professoressa Rovera è stato supportato economicamente dall’Associazione Andos Varese, guidata da Renata Maggiolini e da anni impegnata a supporto dell’attività oncologica aziendale.

Grazie al contributo offerto da ANDOS Varese è stato assunto un Data Manager (o Coordinatore di Ricerca Clinica), il Dott. Ignazio Romano, una figura professionale con numerose competenze trasversali, il cui ruolo è fondamentale nella conduzione degli studi, nella raccolta e nell’analisi dei dati così da promuovere ed incentivare la collaborazione tra Centri di senologia nazionali ed internazionali.

Soddisfatta la Prof. Rovera, che tiene ad esprimere il proprio ringraziamento nei confronti dell’Associazione ANDOS Varese: «Avere a disposizione un data manager significa molto per noi e, indirettamente, anche per le nostre pazienti. Le funzioni a cui è dedicato questo professionista sono molte e tutte importantissime, non solo per condurre con efficienza e ordine gli studi già in corso, ma anche per tenere alto e costante l’impegno della nostra Breast Unit nell’attività scientifica».

«A.N.D.O.S. Varese è orgogliosa nel aver contribuito all’attuazione e completamento del progetto proposto dalla Prof.ssa Rovera – aggiunge Renata Maggiolini – Un ringraziamento al Dr. Ignazio Romano per aver accettato l’incarico!».

La professoressa Rovera parlerà dello studio scientifico ma anche di diagnosi precoce e cura nell’incontro “Pillone di BenEssere” che si terrà giovedì 25 febbraio alle ore 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Varesenews. Un incontro voluto dall’Associazione Caos.