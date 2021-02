I voti di Caronnese – Varese: Marietta salva i suoi, gol spettacolare di Ebagua

Il finale dice 1-1: un punto a testa per Caronnese e Varese in una gara non spettacolare, decisa dai gol dei due personaggi simbolo delle squadre: capitano Corno in casa rossoblu, Giulio Ebagua per i biancorossi. A prendersi il titolo di migliore in campo per i padroni di casa è però il portiere Marietta, decisivo nel secondo tempo con almeno tre parate salva-risultato.

PAGELLE CARONNESE

MARIETTA 7: decisivo con un paio di grandi parate, è il migliore della Caronnese. Partita difficile ma gestita benissimo: dopo un primo tempo in cui non viene chiamato in causa, nella ripresa salva i suoi in almeno tre occasioni nitide per il Varese in cui risponde presente.

M’ZOUGHI 6: dalla sua parte c’è Otelè, cliente difficile per chiunque. Tiene bene il duello ed è sempre vigile, dei due laterali è quello che spinge di più in fase d’attacco

GALLETTI 6: prova sufficiente per il classe 99’ nonostante il duello tutto fisico contro Ebagua, centravanti di esperienza, stazza e centimetri.

TRAVAGLINI 6.5: nella retroguardia rossoblu è l’uomo che trasmette più sicurezza. Domina i duelli aerei e imposta da dietro.

ARCIDIACONO 5.5: mezzo punto in meno per la poca spinta in fase offensiva. Un paio di sbavature che ci stanno alla luce della giovane età.

PUTZOLU 6.5: grande prova da playmaker per il talentuoso classe ‘99. Torna a giocare da regista dopo un periodo in cui Gatti lo schiera largo sulla destra. In mezzo al campo è il migliore dei suoi, costruisce con qualità personalità e interdisce bene in copertura. Con l’ingresso di Vernocchi si sposta sul centro destra e la sua prestazione cala.

CALI’ 5.5: partita di sacrificio per un fedelissimo di mister Gatti. Da interno di centrocampo fatica maggiormente a creare superiorità numerica rispetto a quando parte più largo. Bene in copertura, meno in fase offensiva.

Vernocchi 5.5: inserito per dare qualità e nuova linfa in mezzo al campo, il suo ingresso non è all’altezza delle aspettative di mister Gatti.

BATTISTELLO 6.5: prova concreta e di grande sostanza. Da mezz’ala fa un gran lavoro con continui inserimenti e rientri puntuali in fase difensiva.

CORNO 6: il suo ritorno tra i titolari dà subito i frutti: il capitano rossoblu è freddo a trasformare il rigore che sblocca momentaneamente il match dopo cinque minuti. Da trequartista svaria su tutto il fronte offensivo, ma non dà grossi rifornimenti alle punte, Siani e Banfi. Prova nel complesso opaca, merita la sufficienza per il gol dal dischetto.

SIANI 5.5: Arrivato nella finestra di mercato invernale, è già un punto fermo della squadra di Gatti. Alterna il lavoro sporco a giocate di qualità, ma è meno incisivo del solito negli ultimi 20 metri. Nel primo tempo sfiora il palo con un gran tiro a giro, ma non crea altre situazioni pericolose. Paga i pochi palloni giocabili che arrivano dal centrocampo.

Becerri 5.5: gioca quasi venti minuti in cui entra e dà freschezza al rearto offensivo, ma gira troppo al largo della porta difesa da Siaulys. Nel finale calcia sulla barriera una punizione da posizione molto invitante).

BANFI 6: partita complicata, ma sempre di qualità e sostanza. Per la Caronnese è un vero leader offensivo e quando manca la squadra ne risente. Ha il merito di procurare il rigore trasformato da Corno che sblocca la partita e che gli vale mezzo punto in più in pagella.

PAGELLE VARESE

SIAULYS 6: Forse un attimo in ritardo in occasione del fallo da rigore, ma non è colpa sua. Poi non deve compiere parate

QUITADAMO 5: Un errore che costa caro, retropassaggio sbagliato e di fatto il gol del vantaggio della Caronnese ce l’ha sul groppone lui

MAPELLI 6,5: Della difesa oggi è il migliore. Sbaglia poco e dirige bene le operazioni

PARPINEL 6: Oggi meno bene, qualche errorino, ma la prestazione è comunque positiva

NICASTRI 6: Si vede poco in avanti, prova a sfondare solo una volta ma dietro è sempre attento

Marcaletti 6,5: Entra e si mette subito in mostra. Sfiora il gol con un bel sinistro

GAZO 6,5: Festeggia il compleanno con una prestazione delle sue: corsa e grinta in mediana

RINALDI 6,5: Prima da titolare e buone indicazioni per mister Rossi. Può dare tanto in questa seconda parte di stagione

Mamah 6: Si vede poco ma porta sostanza

ROMEO 6,5: Prestazione solida con un paio di buone chiusure. Il suo è un cambio tattico

Capelli 6,5: Entra bene in partita in un ruolo da “arma tattica”. Ha sul destro un buon pallone, calcia bene, ma trova la parata di Marietta

OTELE’ 6,5: Qualche volta si complica la vita, ma il suo coast-to-coast nel secondo tempo è da applausi. Peccato arrivi in riserva al momento del tiro

Snidarcig 6: Rinforza il centrocampo

BALLA 6,5: Dopo la pausa forzata per squalifica vorrebbe spaccare tutto ma finisce per esagerare. Il suo ruolo è comunque fondamentale nell’undici biancorosso

EBAGUA 7: Si muove ancora poco, la forma migliore è ancora lontana ma il suo peso specifico è altissimo. E che gol!

Dellavedova 6: Pochi minuti ma avrebbe anche la palla della vittoria, conclude debolmente in diagonale