I voti del Varese: Balla completo, Romeo ci mette la firma

Il Varese trova una vittoria molto importante a Tortona. L’1-0 sul Derthona porta la firma di Romeo, ma è tutta la squadra a giocare una partita positiva che porta tre punti fondamentali per il campionato dei biancorossi.

PAGELLE

SIAULYS 6: Non deve compiere parate ma in uscita dimostra sicurezza. In ripresa

GIUGNO 6,5: Altra partita molto positiva. Copre e spinge nonostante le fasce del campo siano molto appesantite

MAPELLI 6,5: Duello dopo duello respinge gli attacchi del Derthona, anche usando il fisico quando serve

PARPINEL 6,5: Sempre puntuale e sempre deciso: se c’è da giocare, gioca, se c’è da spazzare, spazza. Giusto così

MARCALETTI 6,5: Ottimo esordio, sia in copertura, sia in fase d’attacco, dove sfiora il gol con un pregevole pallonetto

Nicastri 6: Entra nel finale e gestisce bene un paio di palloni pesanti

ROMEO 7: È sempre nel punto giusto al momento giusto. Sbaglia qualcosina ma la firma sulla vittoria è la sua

GAZO 6,5: Solita prestazione di grande agonismo e personalità. Un punto fermo imprescindibile

OTELE’ 6: Parte bene, fa la lotta ma nel lungo periodo si spegne

Repossi s.v.: Sfortunato, si infortuna dopo pochi minuti dall’ingresso in campo; Polo s.v.: Il tempo per prendere l’ammonizione per aver allontanato il pallone

BALLA 7,5: Gara da leader tecnico e di squadra. Importantissimo il suo lavoro di raccordo, gestisce bene ogni pallone e non a caso l’assist per il gol è suo (Nella foto di Mattia Martegani il momento dell’assist)

CAPELLI 6: Prova qualche accelerazione ma è più una gara da sacrificio. Si adatta

Minaj 6: Anche lui prova a mettere velocità alle azioni ma il campo lo frena. Si adegua e si mette a servizio della squadra

DELLAVEDOVA 6: Esordio non facile su un campo pesante e contro due difensori di grande esperienza. Si guadagna la pagnotta

Ebagua 6,5: Ancora i movimenti non sono quelli sperati, ma i suoi tocchi di palla hanno sempre un fine preciso