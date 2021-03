Altre 100 paulownie per Busto Arsizio, la donazione della start up ambientalista

Qualche mese fa ignoti avevano rubato le piantine di paulownia posate nell’area del nuovo parco del Benessere di via Mortara a Borsano, attorno alla capsula del tempo sotterrata l’anno scorso. Grazie all’intervento della start up Up2You ne sono state acquistate altre 100 usate, in parte per rimpiazzare quelle rubate. Uno degli obiettivi di questa impresa sociale , infatti, è proprio quello di aiutare enti e aziende a diventare più sostenibili, mettendo in atto misure che fanno bene all’ambiente.

Alcuni appartenenti alla start up sono andati di persona nell’area verde per mettere a dimora le piantine al posto di quelle rubate mentre un’altra quota è stata donata a privati. Altre 50 troveranno posto, invece, attorno al cimitero principale di Busto.

L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale di Forza Italia Orazio Tallarida presente alla piantumazione insieme all’assessore all’Ambiente Laura Rogora, sta prendendo sempre più piede in città e sono già 400 le piantine di paulownia posizionate in giro per la città. Altre 80 verranno acquistate dai cittadini di Sant’Anna per piantumare un’area verde del quartiere.

Le piante di paulownia, infatti, vengono definite anche mangia-smog nel senso che producono più ossigeno rispetto alle altre. Anche per questo il consigliere Tallarida ha avviato una campagna per metterle in varie zone della città.

La storia del parco del Benessere