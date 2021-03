1200 convocati nel primo giorno dell’hub vaccinale a Malpensafiere

Saranno 1200 le vaccinazioni che verranno fatte domani, 31 aprile, per l’apertura dell’hub di Malpensafiere.

Per l’inaugurazione sono attesi anche il Generale Figliuolo e Fabrizio Curcio che visiteranno il centro e le sue 10 linee vaccinali. Il personale è dell’Asst Valle Olona che manterrà aperte anche le sedi di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno con 5 postazioni in ciascun ospedale.

Saranno invece 1152 i vaccini a disposizione sabato prossimo 3 aprile, nella tensostruttura della Schiranna a Varese: si parte con 8 linee vaccinali. Sempre sabato aprirà anche l’hub di Rancio Valcuvia che attiverà 6 linee ed eseguirà 864 vaccini.

In tutte le strutture vaccinali sono convocati gli anziani ultraottantenni a cui verrà somministrato il vaccino Pfizer. Tra domenica e lunedì scorsi sono arrivati 115.000 SMS di convocazione per gli over80 ancora in attesa dal 18 febbraio scorso. Mancano ancora, però, alcuni nomi che non risultano nell’anagrafe vaccinale: il consiglio, a chi è ancora in attesa, è di rinnovare l’iscrizione per evitare che il proprio nominativo sia scomparso dal sistema.

Una volta completati gli anziani, si procederà con le altre categorie in base all’anagrafe. Verrà utilizzato il portale di Poste Italiane che permetterà anche di scegliere il periodo tra 4 opzioni e la sede vaccinale. Una volta a regime, il centro di Malpensafiere permetterà di accogliere sino a 6000 persone mentre sia la Schiranna sia Rancio Valcuvia effettuerà 2400 vaccini al giorno.