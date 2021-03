Mercoledì 10 marzo la Uyba calcherà il taraflex del PalaRadi di Treviso per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la corazzata Imoco Volley Conegliano (inizio partita ore 18).

In Coppa Italia ricordiamo ancora la grande finale giocata dalle due formazioni proprio a Busto Arsizio a inizio febbraio 2020, prima che tutto fosse stravolto a causa della pandemia e vinta poi dalla Imoco. Da quel giorno di cose ne sono cambiate tantissime, così come è tanto cambiata le formazione bustocca dall’ultima sfida contro le venete, disputata alla Vigilia di Natale, durante la quale le biancorosse di erano presentate a Treviso con una formazione rimaneggiata a causa della positività al Covid di alcune farfalle.

Le ragazze di coach Musso hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia come ottave in classifica al termine del girone di andata, una posizione che non rispecchia la realtà di un gruppo che è stato capace di ritrovarsi, mettere a segno ben quindici vittorie consecutive tra campionato e Champions e assumendo il ruolo di una delle favorite alla conquista della finale per lo scudetto, chiudendo la regular season al quarto posto in classifica.

Dall’altra parte della rete, le pantere di coach Santarelli arrivano al termine di una stagione che le ha viste vincere sempre e con un roster di stelle, formato dalla palleggiatrice Wolosz, in diagonale con la stella azzurra Paola Egonu, De Kruijf e Folie al centro, Hill e Sylla (rientrata dopo uno stop a causa di un infortunio) in attacco e il libero della nazionale Monica De Gennaro a difendere ogni palla.

Ma se le padrone di casa si presentano con un parterre di campionesse, non da meno è la Uyba che sta vivendo un grande momento di forma fisica e mentale e che può vantarsi di avere in rosa la migliore realizzatrice del campionato, l’opposto Camilla Mingardi, autrice di ben 424 punti realizzati durante la stagione.

Chi vince la sfida andrà direttamente alla Final Four in programma nel weekend all’RDS Stadium di Rimini, già teatro delle finali nella stagione 2014/2015.

A presentare la partita è proprio l’opposto biancorosso Mingardi: “Sarà un grande test per noi, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti, di essere grandi contro le grandi. E’ una partita secca e sicuramente non andiamo a Treviso sentendoci già sconfitte, l’Imoco è fortissima ma noi ce la metteremo tutta per qualificarci per la Final Four di Rimini”. Le fa eco coach Marco Musso: “E’ una partita da dentro-fuori, ne abbiamo giocate tante in questi anni e sappiamo cosa vuol dire giocarle. Certo è che Conegliano è un avversario che non ha bisogno di presentazioni: o lo si aggredisce o non c’è possibilità di giocare. Dobbiamo quindi arrivare pronti fisicamente e mentalmente, un po’ come fatto giovedì scorso a Istanbul”.

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Champions League, le date della semifinale

La Cev ha reso note le date e gli orari delle semifinali di Champions League, che vedranno Gennari e compagne impegnate contro le turche del VakifBank di coach Guidetti e della ex Bartsch.

La gara d’andata si giocherà mercoledì 17 marzo in Turchia, alle ore 18 italiane, mentre quella di ritorno è fissata per mercoledì 24 marzo alle ore 18 all’e-work Arena di Busto Arsizio. Per la vincente si spalancheranno le porte della finalissima in programma il 1 maggio all’AGSM Forum di Verona, con la speranza di vedere una finale tutta italiana, visto che le altre due formazioni in lizza sono proprio le venete della Imoco Volley Conegliano e le piemontesi della Igor Gorgonzola Novara.

Playoff

Chiudendo la regular season al quarto posto, la Uyba ha ottenuto l’accesso diretto ai quarti di finale insieme a Conegliano, Novara e Monza. Le formazioni classificate dal quinto al dodicesimo posto invece dovranno disputare gli ottavi di finale e le vincenti delle varie sfide andranno a comporre il tabellone.

L’accesso diretto ai quarti di finale consentirà alle biancorosse di poter concentrare la preparazione sugli impegni di Coppa Italia e di Champions, potendo anche recuperare un po’ di energie dopo un periodo che le ha viste giocare praticamente ogni due o tre giorni.