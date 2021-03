44 libri col resto di due, la sfida per lettori nelle biblioteche della zona di Gallarate

“44 in fila per sei col resto di due” ci ricorda una vecchia canzone canticchiata quando eravamo piccoli e che ricordiamo tutti anche da grandi: nasce da questo pensiero la sfida di lettura online delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi di Gallarate che mette alla prova questa volta gli adulti con un massimo di 44 letture (+2) per sei mesi, rigorosamente online, è che vedrà in premio – per i primi tre lettori “imbattibili” – un corso organizzato dal Sistema da scegliere tra le nostre proposte in autunno.

La sfida – che partirà il 1° aprile sino al 30 settembre – è semplice: non saranno fissati titoli di libri precisi bensì indicazioni generiche ma accattivanti; si passerà da “un libro che nel titolo abbia un oggetto da cucina” ad “un libro dalla copertina azzurra”, spaziando con consigli e temi diversi e avvalendosi sempre, volendo, dell’aiuto dei bibliotecari, sempre pronti a dare suggerimenti su misura per ogni lettore.

In questi sei mesi di lettura sfrenata non mancheranno opinioni, consigli e commenti sotto ogni post pubblicato: dopo ogni lettura si potrà postare sul proprio social preferito e sui canali social ufficiali del Sistema la foto di copertina del libro con un voto da 1 a 10 avvalendosi dell’hasthtag #vincechilegge ed il tag @sistemabibliotecariopanizzi così da completare piano piano le sfide.

Un modo interattivo e online per non dimenticare l’importanza della lettura e delle biblioteche che rimangono punti fermi della società e della cultura.

Ogni informazione è disponibile presso la tua biblioteca (facente parte del Sistema Consortile “Panizzi” di Gallarate) e sulla pagina dedicata del sito, qui.

E tu che lettore sei? Buona sfida a tutti!