A 45 anni dal golpe in Argentina si rinnova la memoria: incontro online con Vera Vigevani

A 45 anni dal golpe militare messo in atto in Argentina le organizzazioni per i diritti umani chiedono alla società, alle istituzioni e alle organizzazioni della società civile di aderire alla campagna Plantamos Memoria. “Questo 24 marzo piantiamo 30 mila alberi per i nostri 30 mila compagni desaparecidos e per il futuro”.

Un’iniziativa che vedrà sul nostro territorio un incontro in diretta streaming promosso dal dipartimento di spagnolo dell’istituto Enrico Tosi di Busto Arsizio previsto per giovedì 18 marzo al quale prenderanno parte Vera Vigevani, Madres de Plaza de Mayo – LF; Ezequiel Medina, Responsabile Diritti Umani Ambasciata Argentina in Italia; Arturo Salerni, Avvocato dei parenti di desaparecidos; Jorge Ithurburu, Presidente 24Marzo ONLUS e Martin Stigol Direttore artistico Progetto Zattera.

La diretta avrà inizio alle ore 14 del 18 marzo e sarà possibile prendervi parte attraverso il link Youtube.

L’incontro è promosso da 24marzo Onlus e da Progetto Zattera.