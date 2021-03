Dopo 63 anni chiude “L’incontro-Bar Renato” di Busto Arsizio, dove si faceva il gelato di una volta

La storica gelateria L’Incontro-Bar Renato di via per Lonate Pozzolo a Busto Arsizio, chiude i battenti dopo 63 anni di attività. L’annuncio è stato dato dalla stessa proprietaria Luisa Pisoni sulla pagina facebook della gelateria:

«Con grande sofferenza e dispiacere sono arrivata a prendere questa drastica decisione. A tutti, Clienti, Amici e Collaboratori che mi hanno accompagnato in questi anni, rivolgo un affettuoso saluto e un forte abbraccio. Grazie ad ognuno di Voi» – ha scritto Luisa nel post di commiato».

L’attività, nata come bar gelateria /latteria all’estrema periferia di Busto nel giugno 1957 , si è sviluppata soprattutto nell’arte gelatiera, mantenendo la tradizione (c’erano ancora “i pozzetti” ) di un gelato di qualità e fatto “veramente come una volta”. Questo altissimo standard qualitativo aveva permesso alla gelateria di arrivare in finale agli Ice Out Awards, il premio istituito da Varesenews per la migliore gelateria della provincia di Varese.

Di seguito l’articolo dove vi abbiamo raccontato la loro storia