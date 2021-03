A4 Milano – Brescia: chiusure notturne a Sesto San Giovanni

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 marzo, dalle 22 alle 5, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

verso Torino, lo svincolo di Cormano, al km 130+000;

verso Brescia, la stazione di Monza, al km 139+000.