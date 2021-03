Acqua pulita dall’energia solare, Carlsberg in aiuto alla popolazione del Bengala Occidentale

Carlsberg Group ha annunciato una partnership con Desolenator, la prima tecnologia di purificazione sostenibile dell’acqua alimentata al 100% da energia solare, per rifornire di acqua potabile pulita una città di 4.000 persone, nelle Sundarbans del Bengala Occidentale, la più grande foresta al Mondo di mangrovie in India.

Le Sundarbans, nel Bengala Occidentale, sono state duramente colpite dal cambiamento climatico e dalla scarsità d’acqua potabile. Situazione che si è aggravata nel 2020, a causa delle

conseguenze del COVID-19 e del ciclone Amphan che ha addirittura richiesto il trasporto dell’acqua.

Il progetto di desalinizzazione sostenibile renderà accessibili 20.000 litri di acqua potabile pulita al giorno, utilizzando il calore e l’energia del sole.

Un modello di distribuzione dell’acqua gestito dalla Comunità, progettato in collaborazione con WaterAid e l’Università di Strathclyde, che offrirà anche un modello occupazionale ed imprenditoriale “al femminile” sostenendo le donne imprenditrici locali attraverso un’occupazione sul territorio.

La Partnership multidisciplinare unisce gli ambiziosi piani di sostenibilità del Gruppo Carlsberg con la tecnologia innovativa di Desolenator, l’esperienza sul campo di WaterAid e del Sundarbans Social Development Centre e la ricerca di fama mondiale dell’Università di Strathclyde.

Questo progetto rientra nel Programma di Sostenibilità “Together Towards ZERO” del Gruppo Carlsberg, che si pone l’obiettivo di eliminare gli sprechi idrici nei suoi Stabilimenti entro il 2030 e di tutelare le risorse idriche collettive nelle aree ad alto rischio.

Circa il 70% della superficie mondiale è coperta da acqua, ma solo l’1% è accessibile e potabile.

Come Gruppo birraio, Carlsberg è da sempre impegnato a creare Partnership con le Comunità locali che vadano oltre la riduzione dell’uso di acqua nei suoi Stabilimenti, nell’ottica di contribuire a salvaguardare le risorse idriche collettive. Grazie ad una valutazione fatta con il WWF utilizzando il Water Risk Filter, il Gruppo Carlsberg ha identificato i siti ad alta priorità di intervento in tutto il Mondo e i bacini idrici da cui essi attingono (tutti i sette Birrifici indiani rientrano nelle aree a rischio idrico).

Le Sundarbans, nel Bengala Occidentale, distano circa 120 km dallo Stabilimento di Carlsberg a Calcutta, città con 4,7 milioni di persone e situata in una zona critica. Un’area circondata da acqua salata in balia di mareggiate sempre più estreme causate dai cambiamenti climatici. Ricordiamo il ciclone Amphan, che nel 2020 ha interessato il Bengala Occidentale devastando un’area già duramente colpita dalla pandemia.

Desolenator, sistema di depurazione dell’acqua alimentato al 100% da energia solare, utilizza energia termica ed elettrica per distillare l’acqua. Questo permette di ottenere acqua di alta qualità dalle fonti più diverse, ottenendo risultati importanti per le Comunità senza danneggiare l’ambiente.

Un punto chiave per valutare il successo del Progetto è capire come le persone avranno accesso all’acqua potabile creata.

È allo studio un modello di distribuzione grazie ad una Partnership globale e multidisciplinare che beneficia delle competenze locali, tra cui l’ONG WaterAid e del Sundarbans Social Development Centre. Creato su misura per la vita e le esigenze della popolazione del distretto di South 24 Pargana, il modello di distribuzione creerà occupazione per le micro-attività locali gestite soprattutto da donne, contribuendo allo sviluppo economico delle famiglie all’interno della Comunità.

Un approccio che mira davvero a cambiare lo stato delle cose consentendo l’approvvigionamento a lungo termine di acqua potabile, fattore che pone le basi per tutti gli altri obiettivi di sviluppo locale: salute, istruzione, generazione di reddito ed empowerment al femminile.