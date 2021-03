Ad un anno dalla malattia Terreni guarda al futuro: “Chiuderemo questa esperienza e ci riprenderemo la vita”

«È il 27 marzo 2020 in piena epidemia l’ambulanza mi carica e mi porta all’ospedale di Gallarate. Dopo 10 giorni di febbre non potevo rimandare questa decisione che l’amico dottor Ferruccio Locarno mi ha aiutato a prendere, e Forse questo suo deciso intervento mi ha salvato». Il gallaratese Dario Terreni, volto noto in città e uomo da sempre impegnato nella vita politica cittadina, ricorda ad un anno di distanza la sua esperienza con la malattia Covid-19.

«Quel giorno di un anno fa è iniziata la mia avventura di 37 giorni di ricovero di cui 20 con il casco per ossigeno e 30 giorni nella stessa camera in compagnia di Gianni Sparacia. Abbiamo condiviso tutto e ci siamo aiutati a vivere questa esperienza e a uscire insieme “sani e salvi”, io dico “risorti”! Ringrazio tutti medici, infermieri e tutte le persone parenti ed amici che in questo giorni mi hanno seguito, sostenuto ed aiutato a “risorgere”. Penso alle tante persone come noi colpite dal virus che hanno sofferto e non c’e l’hanno fatta e ci hanno lasciati. Adesso speriamo di chiudere questa pesante e lunga esperienza e così riprendere la nostra vita di relazioni, di affetti e di interessi. Un abbraccio ed un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutato a riprendere con determinazione ed energia il cammino della vita!”.